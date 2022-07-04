نجوم الفن والنقاد يشيدون بفيلم «كيرة والجن»: تجربة توافرت فيها عناصر النجاح

اجتمع لأول مرة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز في فيلم سينمائي واحد ” كيرة والجن ” خلال مسيرتهما الفنية الطويلة منذ فترة التسعينيات وحتى الآن رغم تحقيقهما نجاحات كبيرة سينمائية وتليفزيونية وتصدرهما شباك التذاكر في السينما لسنوات طويلة.

وطرح فيلم كيرة والجن بدور العرض السينمائي في مصر أوائل يوليو الجاري ، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج سينرجي ويشارك في بطولته النجمة هند صبري وكوكبة من الفنانين ، واستطاع تحقيق إيرادات قياسية في فترة وجيزة.

وأشاد عدد من المخرجين ونجوم الفن الساعات الأخيرة بفيلم كيرا والجن لأحمد عز وكريم عبد العزيز ، مثل المخرج عمرو سلامة والمخرج محمد دياب والنجم آسر ياسين وعباس أبو الحسن وغيرهم.

خيرية البشلاوي : توافر عناصر فنية مهمة في هذه التجربة سيؤدي لنجاحها

أعربت الناقدة خيرية البشلاوي أن وجود المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد فذلك كان مبشرا لمشاهدتنا لتجربة سينمائية مميزة جدا ، فهم أشبه بمايسترو العمل الفني الجيد.

وأضافت أن تواجد نجمين كبيرين بقيمة ونجومية أحمد عز وكريم عبد العزيز معا في هذه التجربة السينمائية متمرسان في عملهما السينمائي منذ سنوات ، ساهم في إنجاحها جدا.

وأكدت أن توافر الأربعة عناصر في تلك التجربة ” كيرة والجن ” المخرج الجيد والمؤلف الذي قدم أكثر من عمل سينمائي ناجح وتحولت رواياته لأعمال سينمائية مميزة مثل الفيل الأزرق وغيرها ، وكذلك نجمان جماهيريان فكانت هناك كيمياء خاصة وملفتة بين هذه العناصر أدت لتقديم تجربة فنية سينمائية عظيمة.

محمود قاسم : فيلم كيرة والجن سيفتح سوقا جيدة للسينما التاريخية في مصر بعد سنوات طويلة

وأكد الناقد محمود قاسم أنه يكفي تواجد مؤلف ومخرج جيدين في هذه التجربة ، برغم أن طبيعة هذا الفيلم تنتمي لطبيعة الأعمال السينمائية التاريخية.

ولفت إلى أن فيلم كيرة والجن سيفتح سوقا جيدة للسينما التاريخية في مصر بعد سنوات طويلة ، حيث إنه يتحدث عن فترة الاحتلال الإنجليزي بصورة معينة ، وقدم بصورة عظيمة في كل شىء.

وأشار قاسم إلى أننا نعاني منذ فترة بعدم وجود سينما جيدة حقيقية ، لذلك تجربة فيلم كيرة والجن كانت مهمة للغاية لأننا شاهدنا فيه فيلما سينمائيا بعيدا عن طبيعة الأعمال الأكشن أو الكوميدية التي أصبحت مستهلكة في كثير من الأفلام المصرية السنين الأخيرة.

طارق الشناوي : مروان حامد مخرج يعرف ما يريده الجمهور في كل وقت

وعلق الناقد الفني طارق الشناوي فقال : مروان حامد مخرج يعرف ما يريده الجمهور في كل وقت ، لذلك يستطيع انتقاء موضوعات أفلام سينمائية تحقق نجاحا تجاريا وفي نفس الوقت تكون فنيا جيدة مثل فيلم كيرة والجن.

وعن انتقاد البعض لطول مدة الفيلم التي وصلت لـ 3 ساعات تقريبا ، قال الشناوي ، الفنون لا تقاس بالقصر أو الطول وإنما يالإيقاع هل هو بطىء أم جيد مؤكدا إيقاع فيلم كيرة والجن برغم مدة الفيلم الطويلة لكن كان جيدا.

ولفت إلى أن تواجد نجوم مهمين وموهوبين مثل أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري في عمل سينمائي واحد ، بجانب مروان حامد مخرجا وأحمد مراد مؤلفا وغيرها من العناصر ساهمت في نجاح فيلم كيرة ، وتحقيقه أرقاما قياسية في إيراداته في أيام قليلة من طرحه للجمهور بالسينمات.