نجوم الفن والإعلام يواساون تامر حبيب في رحيل والدته

أحمد حمدي أقيمت مراسم عزاء والدة السيناريست تامر حبيب مساء الخميس، بجامع عمر مكرم بحضور نجوم الفن والاعلام والشخصيات العامة لمواساته في رحيل الفقيدة التي رحلت عن عالمنا منذ يومين .وحضر من الفنانين هاني سلامة ومحمد هنيدي و أحمد السقا وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وهند صبري ومنى زكي ومنة

أحمد حمدي

أقيمت مراسم عزاء والدة السيناريست تامر حبيب مساء الخميس، بجامع عمر مكرم بحضور نجوم الفن والاعلام والشخصيات العامة لمواساته في رحيل الفقيدة التي رحلت عن عالمنا منذ يومين .

وحضر من الفنانين هاني سلامة ومحمد هنيدي و أحمد السقا وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وهند صبري ومنى زكي ومنة شلبي ودنيا سمير غانم وغادة عادل وزينة وايمي سمير غانم ، وشريف منيرواشرف عبد الباقي وعمرو يوسف وهاني رمزي وعمر سعد واسر ياسين ودرة وكندة علوش واروى جودة وشيرين رضا ولبلبة واحمد رزق وايمن بهجت قمر والمنتج احمد السبكي وناهد السباعي والاعلامية والمنتجة اسعاد يونس وكريم محمود عبد العزيز وريهام عبد الغفور وهادي الباجوري وشيكو والاعلامية منى الشاذلي .

كما حضر أيضا أحمد داوود وزوجته علاء رشدي والمنتج تامر مرسي والمنتج جمال العدل والكاتب مدحت العدل والمنتج محمد العدل ، والاعلامي عمرو الليثي وبوسي شلبي ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وخالد سليم والمخرج محمد سامي ومحمد فراج والمطرب ” ابو ” والفنان محمود قابيل ورئيس شبكة دي ام سي هشام سليمان ومحمد شاهين وايمن سلامة والكاتب الكبير وحيد حامد ايضا ومحمد الشرنوبي وخالد جلال ومادلين طبر

وحضرت أيضا الفنانة فيفي عبده والمخرج يسري نصر الله واحمد مالك والمخرج عمر عبد العزيز والاعلامي وياسر خليل واسلام اسماعيل رامي رضوان ومحمد الصغير والمنتج طارق الجنايني والاعلامية جاسمين طه زكي والمنتج محمد حفظي ومحمد عزابي وعريان فهيم .

ودارات أحاديث جانبية بين هاني سلامة وأحمد حلمي وكذلك بين احمد السقا وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي والمنتج جمال العدل وبين احمد داوود والكاتب وحيد حامد .

وحرصت منة شلبي على استقبال الفنانين مع تامر حبيبب للصداقة القوية التي تجمع بينهما ، كما خرج اسر ياسين مسرعا من العزاء برفقة زوجته مبتعدا عن كاميرات المصورين .



