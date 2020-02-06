نجوم الفن والإعلام في عزاء نادية لطفي بمسجد الشرطة (صور)

أقيمت مساء أمس، مراسم عزاء الفنانة القديرة نادية لطفي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور كوكبة من نجوم الفن والسياسة والإعلام يتقدمهم دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

وحضر مراسم العزاء دلال عبد العزيز، إلهام شاهين، نجوى فؤاد ، صابرين ، إيهاب فهمي ، الإعلامي وائل الإبراشي ، الإعلامي رامي رضوان ، سمير صبري ، عزت العلايلي ، شهيرة .

كما حضرت أيضا الإعلامية لميس الحديدي ، الإعلامي مفيد فوزي ، مصطفى بكري ، صفية العمري ، رجاء حسين ، المنتج الفلسطيني حسين القلا ، بوسي شلبي ، وغيرهم .

وظهرت ملامح الحزن على جميع الفنانين والإعلاميين ، حيث كانت الراحلة تتمتع بمكانة فنية وإنسانية كبيرة في الوسط الفني وتربطها صداقات قوية بالكثير من الشخصيات العامة في مصر .

ورحلت الفنانة القديرة نادية لطفي اليومين الماضيين واسمها ” بولا محمد شفيق” ، عن عمر يناهز 83 عاما بعد رحلة فنية كبيرة قدمت فيها الكثير من الأعمال السينمائية الهامة والتي أصبحت علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية مثل “أبي فوق الشجرة ” مع العندليب الراحل عبد الحليم حافظ وفيلم ” الناصر صلاح الدين “و” النظارة السوداء” مع الفنان الراحل أحمد مظهر أيضا .