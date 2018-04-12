نجوم الفن والإعلام في عزاء ملكة الكلام آمال فهمي

أحمد حمدي
شهد بجامع الحامدية الشاذلية بالمهندسين الخميس، مراسم عزاء الإعلامية الكبيرة آمال فهمي التي رحلت عن عالمنا منذ يومين بعد مشوار مهني تجاوز 50 عاما في الاعلام قدمت فيها برامج هامة صعنت بصمة حقيقية في مجال الاعلام والاذاعة المصرية اهما برنامج على الناصية التي اشتهرت به لسنين طويلة .
عرفت آمال فهمي بلقب ملكة الكلام.
وحضر مراسم العزاء الفنان القدير سمير صبري والاعلامية والكاتبة الكبيرة فريدة الشوباشي والمخرجة السينمائية درية شرف الدين وكابتن طاهر أبو زيد والاعلامي محمود سعد والاعلامية نجوى ابراهيم ايضا ولفيف من الشخصيات الفنية والسياسية والاعلامية .