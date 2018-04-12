ثقافة وفنون

نجوم الفن والإعلام في عزاء ملكة الكلام آمال فهمي

أحمد حمدي شهد بجامع الحامدية الشاذلية بالمهندسين الخميس، مراسم عزاء الإعلامية الكبيرة آمال فهمي التي رحلت عن عالمنا منذ يومين بعد مشوار مهني تجاوز 50 عاما في الاعلام قدمت فيها برامج هامة صعنت بصمة حقيقية في مجال الاعلام والاذاعة المصرية اهما برنامج على الناصية التي اشتهرت به لسنين ط