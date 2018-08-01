نجوم الفن والإعلام في جنازة والد المخرج معتز التوني

أحمد حمدي:شيعت عصر أمس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، جنازة الإعلامي سمير التوني رئيس قطاع الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية ظهر الثلاثاء.ومن المقرر، أن يواري جثمان رئيس قطاع الأخبار الأسبق، الثرى بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.وحضر صلاة الجنازة، الإعلامي عمرو الليثي زوج كريمة سمير التوني، والمخ

أحمد حمدي:

شيعت عصر أمس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، جنازة الإعلامي سمير التوني رئيس قطاع الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية ظهر الثلاثاء.

ومن المقرر، أن يواري جثمان رئيس قطاع الأخبار الأسبق، الثرى بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وحضر صلاة الجنازة، الإعلامي عمرو الليثي زوج كريمة سمير التوني، والمخرج الشاب معتز التوني نجل الفقيد، والفنان رشوان توفيق والفنانة هالة فاخر وهشام ماجد وأحمد فهمي ومحمد سلام والإعلامي طارق علام والمنتج محمود شميس والداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز وغيرهم.

وتتلقي أسرة التوني العزاء اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.