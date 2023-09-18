نجوم الفن في عزاء شقيق محمد فؤاد

حرص عدد من نجوم الفن على مساندة النجم محمد فؤاد في عزاء شقيقه الذي أقيم بمسجد حسين صدقي بالمعادي مساء اليوم ، وذلك بعد تشييع جثمانه بمسجد أنس بن مالك بحلوان ظهر اليوم .

وكان من أبرز الحاضرين ، هاني رمزي ومحمد لطفي وأسامة منير ودنيا عبد العزيز وعمرو مصطفى وطارق علام وحسام حسني .

حيث توفي شقيق محمد فؤاد عبد الحميد صباح اليوم وقام باعلان الخبر ابراهيم فؤاد نجل شقيق محمد فؤاد ، وأعلن عن موعد اقامة العزاء والجنازة أيضا .

وقد سيطرت حالة كبيرة من الحزن على النجم محمد فؤاد، كما ظهر خلال الجنازة بعد ظهر اليوم، حينما دخل فى نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقه بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان.