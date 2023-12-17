نجوم الفن في عزاء شقيق أبو الليف وخال أمين بهجت قمر (صور)

حرص الفنان مصطفى قمر ونقيب الممثلين أشرف زكي على تقديم واجب العزاء في شقيق الفنان الشعبي أبو الليف وخال السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الفنان عادل أنور ، بالإضافة لمواساة أسرة المخرج الراحل أحمد البدري أيضا بجامع الحامدية الشاذلية بالمهندسين مساء اليوم وأقيم العزائين بنفس المكان .

وحرص على حضور العزائين عدد من الفنانين منهم محمد رياض وأحمد عبد العزيز وأحمد سلامة وأحمد صيام وياسر فرج ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل والمطرب حلمي عبد الباقي ومعهما وفد من نقابة الموسيقيين .

وكان المخرج أحمد البدرى قد تعرض لبتر في قدمه، وكانت آخر اعمال المخرج أحمد البدرى فيلم “الشنطة” من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.