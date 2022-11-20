نجوم الفن في عزاء الموسيقار محمد سلطان.. وعناق بين هاني شاكر ومصطفى كامل (صور)

حرص بعض نجوم الفن خاصة المطربين على تقديم واجب العزاء للموسيقار محمد سلطان بمسجد الحامدية الشاذلية، أبرزهم المطرب القدير محمد ثروت وحلمي عبد الباقي ونقيب الموسيقيين الحالي الفنان مصطفى كامل والنجم هاني شاكر والمنتج محسن جابر أيضا.

وتبادل مصطفى كامل وهاني شاكر الأحضان والعناق، حيث إنه يعتبر اللقاء الأول بينهما منذ تولي مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية.

ودفن جثمان الموسيقار محمد سلطان بمقابر المجاورين بطريق صلاح سالم، وشيع جثمانه من مسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير، بحضور كل من الفنان حلمي عبد الباقي وهاني مهنا وحفيدة زكي رستم.

وشيع جثمان الموسيقار الكبير محمد سلطان من مسجد عمر مكرم، بمنطقة التحرير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وذلك بحضور عدد من أقاربه وأصدقائه، والتف الجثمان بعلم مصر، وذلك تنفيذا للوصية التي أدلى بها قبل وفاته.