نجوم الفن في عزاء الفنان عثمان محمد علي بمسجد الشرطة

حرص عدد كبير من الفنانين والاعلاميين على تقديم واجب العزاء للفنانة القديرة سلوى عثمان مساء اليوم في عزاء والدها الفنان الكبير عثمان محمد علي الذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

فحضر من الفنانين النجمة ميرفت أمين والفنان خالد زكي ودنيا سمير غانم وجمال عبد الناصر ورانيا فريد شوقى وفاطمة الكاشف، والإعلامي عمرو الليثى والفنان إدوارد، والفنان محمد أبو داوود، وسامح الصريطي وكريم الحسيني والمخرج أحمد نور، ايهاب فهمي وأحمد عبد العزيز والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة والكاتب الصحفي خالد صلاح والفنان محمود عبد الغفار والفنانة القديرة عفاف شعيب .

وانهارت الفنانة سلوى عثمان في عزاء والدها الفنان عثمان محمد على، أثناء استقبالها الفنانة عفاف شعيب، وظلت تبكي بشدة وهى تحتضنها.

وتوفي أول أمس الفنان عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير الراحل.