نجوم الفن في حفل زفاف نجل ماجد الكدواني بالجونة (صور)

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني “يوسف” الذي أقيم الساعات الماضية بمدينة الجونة ، وكان من أبرز النجوم الحاضرين للحفل ، كريم عبد العزيز ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وكذلك ريهام عبد الغفور ورنا رئيس وغيرهم.

وبدا على ماجد الكدواني تأثره في ليلة زفاف ابنه يوسف وعروسه ، والتقط جميع النجوم معه صورا تذكارية لمحبتهم الشديدة له ومساندته في ليلة زفاف نجله.

وكانت آخر أعمال ماجد الكدواني الفنية مسلسل “موضوع عائلي 2” ، ولاقى نجاحا كبيرا وعرض بمنصة شاهد الرقمية ، وشاركه بطولته النجمة اللبنانية نور وعدد من الفنانين منهم رنا رئيس .

واحتفل مؤخرا الفنان يوسف نجل النجم ماجد الكدواني، بليلة الحنة على كارلا منصور، في جو عائلى، ونشر عدد من أصدقائه صورًا من ليلة الحنة عبر حساباتهم على إنستجرام، وظهر يوسف وخطوبته وهما يرقصان على أغنية “إيه اليوم الحلو ده” لأحمد سعد.