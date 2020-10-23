نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة تحت أزمة كورونا (صور)

انطلق مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام تحت رعاية المهندس نجيب ساوريس وشقيقه سميح ساوريس وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، الذي حضر برفقة زوجته، والفنانة بشرى مؤسس المهرجان منذ دورته الأولى منذ سنوات.

وحرص على حضور حفل الافتتاح والوجود على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي كوكبة من الفنانين المصريين والعرب منهم، أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، ويسرا وليلى علوي وهاني رمزي ومنة شلبي وآسر ياسين.

وحضر الفنان خالد الصاوي لأول مرة في المهرجان برفقة زوجته وأبنائه، واروى جودة ورانيا يوسف وجمال سليمان وياسمين صبري وباسل خياط وجومانا مراد وحضرت برفقة زوجها وامينة خليل وعمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش والفنانة غادة عادل وتارا عماد وشيرين رضا والفنان المطرب اللبناني رامي عياش .

كما حضر ـيضا الفنانون ميس حمدان والموسيقار تامر كروان برفقة زوجته واسلام ابراهيم ودنيا ماهر ومي سليم وشقيقتها ميس حمدان وريم مصطفى والفنان القدير سمير صبري وأحمد رزق والفنان اشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا وهالة صدقي وسارة التونسي وانجي المقدم وعائشة بن احمد ونسرين طافش ومحمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي وايتن عامر وزوجها محمد عز العرب واحمد داوود وزوجته علا رشدي والاعلامية اللبنانية هليدا خليفة ولبلبة والكاتب الصحفي خالد صلاح وزوجته الاعلامية شيريهان ابو الحسن والاعلامية لميس الحديدي والسيناريست تامر حبيب والمطرب ابو وزوجته وصبري فواز ومنذر رياحنة والمؤلف ايمن سلامة والمخرج احمد شفيق.

وبدا حفل افتتاح المهرجان بكلمة للفنانة شيرين رضا، مؤكدة انها لم تستطع ـن تنفذ امنية والدها الراحل الفنان محمود رضا بـن تكون راقصة مميزة، وتم عرض لقطات للراحل وقدم ايضا المطرب اللبناني رامي عياش اغنية مميزة ” دقي يامزيكا” ورقص معها الحاضرين، وعرضت لقطات لفنانون رحلوا عن دنيانا عام 2020 ابرزهم رجاء الجداوي ومحمود ياسين وجورج سيدهم وفاروق الفيشاوي وغيرهم.

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم “الرجل الذي باع ظهره”، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه في قسم آفاق.

كواليس حفل افتتاح الدورة الرابعة للجونة السينمائي:

اعرب خالد الصاوي بسعادته بتكريمه في المهرجان وأهداها لروح صديقه الفنان خالد صالح، مؤكدا سعادته بالجائزة لأن مهرجان الجونة له مصداقية كبيرة، على عكس العديد من المهرجانات التي تسيطر عليها المجاملات في الجوائز، وهذه الجائزة هي وسام على صدره.

حضور الفنان اسر ياسين لاول مرة مع ابنائه على السجادة الحمراء ” .

اتباع معظم الفنانين والحضور للاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بارتداء الكمامات على السجادة الحمراء.

تغيير ديكور المهرجان هذا العام عن الدورات السابقة واشادة الجميع به .

ظهور كوبلز الفنانون الذين لفتوا الانظار لهم مثل ” أحمد السقا ومها الصغير – جومانا مراد وزوجها – عمرو يوسف وكندة علوش – محمد فراج وبسنت شوقي – عمرو منسي وروان برني زوجته “.

رانيا يوسف تخطف الانظار بفستانها وياسمين صبري ايضا وانتقادات لفستان شيرين رضا على مواقع التواصل الاجتماعي .

تهنئة الفنانين للفنان خالد الصاوي لتكريمه بجائزة الانجار الابداعي بالدورة الرابعة للجونة السينمائي. .

غياب بعض الفنانين عن الحفل برغم إعلان القائمين على الدورة الرابعة حضورهم مثل محمد رمضان وامير كرارة ومحمد هنيدي وغيرهم.

تم توزيع بروش عليه صورة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي على الحاضرين .























































