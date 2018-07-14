نجوم الفن في احتفالية عيد الأب الإثنين

أحمد حمدي:تنطلق احتفالية عيد الأب فى عامها الثالث علي التوالي بعد غدا الإثنين، بحضور المستشار الزند والكابتن حسن شحاتة والمطرب مدحت صالح والمطرب اللبناني معين شريف والفنان جميل راتب والفنان حسن حسني.وتقيم منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة دكتور نبيل رزق احتفالية عيد الأب فى عامه الثالث على التوا

أحمد حمدي:

تنطلق احتفالية عيد الأب فى عامها الثالث علي التوالي بعد غدا الإثنين، بحضور المستشار الزند والكابتن حسن شحاتة والمطرب مدحت صالح والمطرب اللبناني معين شريف والفنان جميل راتب والفنان حسن حسني.

وتقيم منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة دكتور نبيل رزق احتفالية عيد الأب فى عامه الثالث على التوالى بفندق هيلتون مركز التجارة العالمى الثامنه مساء الإثتين المقبل.

وسيتم منح عدد من الشخصيات فى جميع المجالات الأب القدوة بحصور عدد من الشخصيات الهامة فى المجتمع، مثل المستشار أحمد الزند والدكتور كمال الجنزورى وكابتن حسن شحاتة والفنان مدحت صالح وحسن حسنى وجميل راتب والمنتصر بالله والمطرب اللبنانى معين شريف، وصلاح غالى والد الكابتن محمد صلاح ورجل الصناعة محمد عبدالعليم، والشاعر الكبير شوقي حجاب، والرائد محمد طارق وديع، صاحب شعار الصاعقة “قالوا إيه”، ووالد الشهيد أحمد الشبراوى الذى استشهد فى كتيبه الصاعقه 103.