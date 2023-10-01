نجوم الفن على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي (صور)

بدأ نجوم الفن المصري في التوافد على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال39 برئاسة الناقد أمير أباظة ، حيث حضر من نجوم الفن الهام شاهين التي تحمل هذه الدورة أسمها ، وكذلك الفنانين محمود حميدة وخالد زكي ومحمد رياض والسيناريست عبد الرحيم كمال والمخرجين محمد عبد العزيز وعمر عبد العزيز وعلي بدرخان .

وتضم لجان التحكيم بالمهرجان، المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو، أما مسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات، وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبد السلام.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر الفنانة جومانا مراد رئيس اللجنة، وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي، أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من: السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

ويشهد حفل الافتتاح أوبريت “لسه الأغاني ممكنة” وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون ومكياج وملابس مارينا مجدي.

ويفتتح الفيلم القصير “فطيمة” ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ39 وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلما من 25 دولة.