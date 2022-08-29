نجوم الفن اللبناني في جنازة جورج الراسي ويواسون عائلته (صور)

انتهت مراسم جنازة النجم اللبناني جورج الراسي التي أقيمت الإثنين بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل بلبنان ، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وحرص كوكبة من نجوم الفن اللبناني على مساندة شقيقته الفنانة نادين الراسي التي انهارت في مراسم الجنازة وظل الجميع يدعمها ويحتضنها ويواسيها.

وكان من أبرز الحاضرين من نجوم الفن راغب علامة ووائل جسار وستيفاني صليبا وورد الخال بينما أرسل النجم وائل كفوري اكليل ورود لعائلة جورج الراسي لعدم قدرته على الحضور.

ومن أبرز ما شهدته مراسم الجنازة احتضان نادين الراسي لراغب علامة فور دخوله وانهارت ثم قالت له “سامحني ماكنت بعرف أنك محروق هالقد” ، وجلس علامة بجانب نادين طيلة تواجده يواسيها .

يذكر أيضا أن والدة جورج الراسي وشقيقته نادين أصيبا بإغماء أثناء صلاة القداس في مراسم الجنازة حزنا على نجلها الذي توفي عن عمر لايتجاوز 40 عاما تاركا حزنا كبيرا بداخلهم ، وقام الحاضرين بأسعافهما لاستكمال صلاة الجنازة والمراسم .

وسبب خبر النجم اللبناني الشاب جورج الراسي منذ يومين إثر حادث سير أليم على الحدود اللبنانية السورية وبرفقته منسقة أعماله الفنية صدمة كبيرة للوسط الفني في لبنان والجمهور العربي أيضا المحب لفن جورج الراسي .