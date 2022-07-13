نجوم الغناء يحيون عيد الأضحى بين لبنان وتركيا.. ومختصون: مصر ما زالت سوقا جاذبة للحفلات

أحيا العديد من نجوم الغناء حفلات غنائية كبرى بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى مع الجمهور، وترصد “المال” أهم حفلات عيد الأضحى لكثير من النجوم التي تنوعت بين مصر ولبنان وتركيا هذا العام.

حفلات الساحل الشمالي والعلمين لمنير ودياب وواما

يحيي النجم محمد منير حفلا غنائيا بالإسكندرية 15 يوليو الجاري ويعود به للحفلات والجمهور بعد غياب طويل، كذلك يقدم النجم عمرو دياب حفلا غنائيا بنورث سكوير مول العلمين مساء اليوم 12 يوليو.

كذلك يحيي فريق واما الغنائي حفلا غنائيا بعيد الأضحى ببورتو مارينا 15 يوليو، وحمادة هلال يحتفل بأغنيته الجديدة “روح الروح” التي طرحها مؤخرا وتعاون فيها مع إسلام ساسو الشهير بتقديم أغاني المهرجانات وذلك بحفل غنائي بالمنيا 15 يوليو أيضا.

إيهاب توفيق بطنطا

كما أحيا النجم إيهاب توفيق حفلا غنائيا كبيرا في محافظة طنطا بنادي ماتريكيس وشهد حضورا جماهيريا لافتا.

حفلات ساقية الصاوي

بينما تشهد ساقية الصاوي بالقاهرة بعض الحفلات في عيد الأضحى أيضا، منها حفلا غنائيا للمطربة سيمون التي حققت شهرة في فترة التسعينات وذلك 14 يوليو الجاري، بينما أحيا وائل الفشني مساء اليوم حفلا غنائيا بساقية الصاوي مساء اليوم، ويقدم عزيز مرقة 14 يوليو حفلا غنائيا به.

وائل جسار وكاظم الساهر بلبنان ورمضان بتركيا

بينما يحيي بعض النجوم العرب حفلات عيد الأضحى الأيام القادمة في لبنان، وأبرزهم النجم هاني شاكر يلتقي جمهور لبنان في 16 يوليو بحفل غنائي ببيروت، ويحي النجم محمد رمضان حفلا غنائيا بتركيا بالعاصمة اسطنبول 13 يوليو، اللبناني وائل جسار الذي قدم ثاني أيام عيد الأضحى حفلا غنائيا كبيرا، ويحيي النجم العراقي كاظم الساهر حفلين بعيد الأضحى اليوم 12 يوليو الجاري و15 من نفس الشهر.

مصطفى جاد: مصر ستظل منطقة مهمة للحفلات الغنائية وتزيد في أماكن الساحل والعلمين

أعرب الملحن والمطرب مصطفى جاد لـ”المال” أن حفلات عيد الأضحى قليلة في مصر هذا العام، لأن هناك حركة ثقافية منذ فترة بالمملكة العربية السعودية، ومعظم الحفلات الغنائية لكبار النجوم من مصر والوطن العربي تقام بها حاليا.

ولفت إلى أن مصر ستظل منطقة مهمة للحفلات الموسيقية، وبالنسبة لموسم عيد الأضحى فستكون هناك حفلات غنائية مختلفة الفترة القادمة لكن الأمور قد تكون معطلة بدرجة معينة بسبب انشغال الجمهور بامتحانات الثانوية العامة الفترة الماضية.

وأشار جاد إلى أن هذه الحفلات ستكون متزايدة في الساحل الشمالي والعلمين الأيام القادمة وبورتو مارينا وغيرها من الأماكن التي يحرص الجمهور المصري، على التواجد فيها في موسم الصيف خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر القادمة.

وليد شحاتة: مازالت مصر جاذبة أيضا للنجوم العرب ويتم إقامة حفلات كبرى

ويرى منظم الحفلات وليد شحاتة أنه رغم أن الحركة الفنية في المملكة السعودية أثرت بصورة معينة على باقي المنطقة العربية، حيث جذبت السعودية الكثير من النجوم المصريين والعرب السنتين الأخيرتين لها، وأصبحوا يحيون حفلاتهم الغنائية بها، إلا أنه رغم ذلك فما زالت مصر جاذبة أيضا للنجوم العرب ويتم إقامة حفلات كبرى بها لأنها سوق كبير يتسع لـ120 مليون شخص .

وأضاف شحاتة أن حفلات موسم الصيف بمصر تحديدا في أغسطس تكون في ذروتها وتحقق جذبا جماهيريا كبيرا مقارنة بحفلات عيد الأضحى في شهر يوليو، حيث تكون قليلة لكوننا نكون في بداية موسم الصيف.

وتابع أنه حينما ينظم حفلا غنائيا في موسم الصيف يبتعد عن الأعياد، ويفضل شهر أغسطس تحديدا، وتكون أسعارها جيدة للجمهور بحيث يحقق بها ربحا تجاريا وماديا مثلما حدث معه في حفل النجم الجزائري الشاب خالد العام الماضي حينما نظمه في شهر أغسطس حقق نجاحا جيدا.

عبده كساب: حفلات وائل جسار بمصر وغيرها تحقق نجاحا

وأبدى عبده كساب مدير أعمال النجم اللبناني وائل جسار سعادته بتنظيم حفلات لوائل في أي دولة عربية سواء كانت في مصر أو السعودية وغيرها من الدول العربية.

وأكد أن وائل جسار يحظى بجماهيرية كبيرة في العديد من الدول العربية الشقيقة لوطننا لبنان.

وأردف قائلا أن حفل عيد الأضحى سيكون بلبنان، لكن لدينا حفلات غنائية قادمة بمصر، فنحن دائمي التواجد بها كل فترة وحفلات وائل بمصر تلقى قبولا جماهيري كبير من مختلف الأعمار.