نجوم الغناء والتمثيل في العالم العربي يودعون شادية

علي راشد



في دقائق صار هاشتاج “شادية” التريند رقم (1) عبر موقع “تويتر” وكذلك هاشتاجا “معبودة الجماهير” و”الفنانة الكبيرة” وخلال هذه الهاشتاجات ودع الفنانون من العالم العربي الفنانة الكبيرة شادية بمزيد من الأسى، كما نعاها جمهورها الذي تابع وسيظل يتابع أعمالها، مع نشر صور كثيرة لها من أعمالها الفنية وبعض الفيديوهات والتسجيلات النادرة لها، ونرصد لكم أبرز عبارات النعي من الفنانين لرحيل معبودة الجماهير:





يسرا:

“رحلت أيقونة الفن الجميل الرّاقي رحلت صوت مصر، رحمها الله واسكنها فسيح جناته، وداعا شادية”.



نانسي عجرم:

“معبودة الجماهير .. شادية .. وداعا.. أتقدّم بأحرّ التعازي من عائلة الفقيدة والشعب المصري والعربي”.





شيرين عبد الوهاب:

“وداعاً دلوعة السينما المصرية شادية ، ربنا يرحمك يا أرق صوت غنى للحب، فارقتي دنيتنا ولكن مش ممكن تفارقي قلوبنا أبداً”.





أحلام:

“رحمك الله يا قلب مصر، وفاة الفنانة القديرة شادية بعد صراع مرير مع المرض ربنا يرحمها برحمته الواسعة ويجعل مثواها الجنة ويلهم اسرتها ومحبيها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.





تيم حسن:

“رحم الله القديرة الكبيرة شادية التي شدَت وأبدعت عقودآ ، مثلها سيبقى فينا طويلآ لفنها الأصيل والصادق و لسيرتها العطرة”.





محمد رمضان:

“الله يرحمك و يسكنك فسيح جناتة .. شادية ستظلين في قلوبنا”.





شيريهان:

“اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ادخلها جناتك يارحمن يارحيم .. العظيمة شادية”.





سيرين عبد النور:

“كيف نبكي شادية الفن المصري وبأي كلمات نأسف على رحيل ايقونة السينما العربية…فكيف يرحل الكبار وهم حاضرون ابداً بإبداعاتهم الخالدة؟ وداعاً يا دلوعة الزمن الجميل…”.





عاصي الحلاني:

“ستبقى شادية رمز للزمن الجميل الذي سيبقى في ذاكرتنا … رحمك الله”.





هاني شاكر:

“إنا لله وإنا إليه راجعوان أتقدم بخالص العزاء إلي الشعب العربي و الأسره الفنية في وفاة الفنانة الكبيرة شادية رحمها الله وأدخلها فسيح جناته و ندعو لأسرتها و لأنفسنا بالصبر و السلوان”.





نبيل الحلفاوي:

“وأخيرا.. آن للحبيبة الجميلة الطيبة أن تستريح، وداعا الحاجة فاطمة شاكر، أما الفنانة الموهوبة المبهجة شادية فباقية لجمهور عشقها ولوطن غنت له، الموهوبون لا يرحلون”.





خالد النبوي:

“وداعا أسطورة مصرية خالدة بفنها.. وداعا شادية معبودة الجماهير”.





داليا مصطفى:

“رحلت عن دنيانا أسطورة أخرى من زمن الفن الجميل . . وداعا شادية .. البقاء لله وخالص التعازي لجمهورها واهلها”.





منذر ريحانة:

“وداعا يا من حملت شعلة الفن بإلهام سماوي منحها وميضا ساطعا للفنانه الحقيقيه وداعا شاديه ..رحمة الله عليك ..”.





هيفاء وهبي:

“إنا لله وإنا إليه راجعون وداعاً ..شادية ..”.





وفاء سالم:

“ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته .. انا لله وانا اليه راجعون .. وداعا شادية”.





نجوى كرم:

“الله يرحمِك يا شادية وتكون نفسِك بالسما تركتي بصمة كبيرة”.





نيكول سابا:

“الفنانة الكبيرة شادية ربنا يرحمها..فنانة مش حتكرّر في التمثيل والغناء مع بعض وفي رأيي ما فيش غير هي والست”صباح” كمان ربّنا يرحمها الّي نجحوا في الاتنين.. نجمات زمن الفن الجميل”.





يارا:

“رحلت أيقونة الفن الجميل الرّاقي رحلت صوت مصر رحمها الله واسكنها فسيح جناته وداعا شادية”.





صابر الرباعي:

“رحلت الفنانة العظيمة شادية عن عالمنا إنا لله وإنا إليه راجعون”.