نجوم الصف الأول يتسابقون في مسلسلات الإذاعة الرمضانية

· أبرزهم هنيدي وهانى رمزى وأحمد حلمى وأحمد عيد وياسمين عبدالعزيز ونيللى كريم ولطيفة رحاب صبحى: كعادتها في رمضان كل عام، تحتفل الإذاعة هذا العام بشهر رمضان المبارك بوجبة شديدة التنوع والدسامة من المسلسلات الدرامية، حيث حرص نجوم الصف الأول…

· أبرزهم هنيدي وهانى رمزى وأحمد حلمى وأحمد عيد وياسمين عبدالعزيز ونيللى كريم ولطيفة

رحاب صبحى:



كعادتها في رمضان كل عام، تحتفل الإذاعة هذا العام بشهر رمضان المبارك بوجبة شديدة التنوع والدسامة من المسلسلات الدرامية، حيث حرص نجوم الصف الأول على الوجود عبر أثير الإذاعة التى يرتبط بها المستمع منذ زمن، ومن هؤلاء النجوم محمد هنيدي، وأحمد حلمى، وياسمين عبدالعزيز، نيللى كريم، وهانى رمزى، ونشوى مصطفى، وأحمد عيد، ومى كساب، ومنة فضالى، ومحمد فراج، ولأول مرة فى الإذاعة المطربة لطيفة، وغيرهم من النجوم.

3 مسلسلات على ردايو drn

على موجات راديو drn تقوم الفنانة يسرا ببطولة المسلسل الإذاعي الجديد “رسالة إلى الوايلى” في شكل كوميدي جديد، ويشاركها بطولة المسلسل الفنانون: حسن حسنى، صلاح عبدالله، عبدالرحمن أبو زهرة، وسامي مغاوري، وتدور أحداثه حول ثريا وهى ست ناجحة فى حياتها العملية، وتصاب فجأة بمرض نفسى غامض ينسيها كل شىء إلا ذكرى واحدة فى حياتها هو كوكى حب حياتها الذي تخلت عنه في الماضي، وتحاول إيجاده في عنوانه القديم في حي الوايلي.

ويخوض الفنان ماجد الكدواني بطولة مسلسل “كمال جاد تالنت”، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يسخر من الأحداث الجارية.

ويخوض بطولة المسلسل بجانب ماجد الكدواني الفنانة حنان مطاوع، المسلسل من إنتاج خالد حلمي وتأليف مجموعة من الشباب المشاركين في ورشة راديو وان، ومن إخراج هشام بلال،

ويقدم الفنانين كريم فهمي، ومحمد ثروت مسلسل “الضربة القاضية” وتدور أحداثه حول يوسف منصور ورستم رستم أصدقاء وجيران من زمان تقابلهما العديد من المشاكل، فيقرران قتل مديرهما فى العمل، ولكن بطريقة مبتكرة.

“وهارب من عش الزوجية” على صوت العرب



يقدم الفنان حسن الرداد، المسلسل الإذاعى “هارب من عش الزوجية” على إذاعة “صوت العرب”، المسلسل اجتماعى كوميدى يحكى قصة شاب يتردد فى الإقدام على الزواج وعندما يقنعه أصدقاؤه يحاول الاختيار فيقع طوال الحلقات فى تجارب مع شخصيات متعددة، والمسلسل من قصة فيصل ندا، وبطولة سهر الصايغ، ومدحت تيخا، وحسام داغر، وسليمان عيد، وأشعار المقدمة والنهاية لبخيت بيومى، وألحان طارق عباس، والإخراج أشرف نوير.

“وأنا والفلوس وهواك” على الشباب والرياضة



تقدم الفنانة مى كساب والفنان سامح حسين المسلسل الإذاعى “أنا والفلوس وهواك”، فى إذاعة الشباب والرياضة بماسبيرو ، المسلسل اجتماعى كوميدى يناقش مشاكل الطبقة الوسطى، من خلال شخصية سامح حسين، والذى يقدم شخصية “أنا”، وزوجته “استكفينا”، التى تقدمها الفنانة مي كساب.

ويجسد الفنان سامح حسين ضمن أحداث العمل دور شاب يمتلك محل بلاى ستيشن، وجميع أطفال المنطقة التى يقطن بها يترددون عليه، ودائما ما يشجعهم على المذاكرة والخوف على مستقبلهم، حتى يدخل فى صراع مع أحد أصحاب محلات البلاى ستيشن الأخرين، فيقوم بتهشيم كل أجهزة سامح حسين.

ويشارك فى بطولته كل من إنعام سالوسة ومروة عبد المنعم وإيمان السيد، ونجاح حسن وحمادة بركات، ومدير المسرح القومى للطفل حسن يوسف، وإخراج عمرو عبده دياب.

“الشبكشي” و”ألف نهار ونهار” على القاهرة الكبرى



تقدم الفنانة هبة مجدي، مسلسل “رحلة حرب الُشبكشي” بالتعاون مع الفنان أحمد رزق، المسلسل بطولة أشرف عبدالغفور وسميرة عبدالعزيز، من تأليف عبدالحميد أبو زيد، وإخراج أمجد أبو طالب.

راديو وان



ويقدم الفنان هاني رمزي بطولة المسلسل الإذاعي الرمضاني “ألف نهار ونهار”، بالتعاون مع الفنانة نشوى مصطفى وعدد من الفنانين ، وتدور أحداثه حول ثريا وهى ست ناجحة فى حياتها العملية وتصاب فجأة بمرض نفسى غامض ينسيها كل شىء إلا ذكرى واحدة فى حياتها هو كوكى حب حياتها.

و5 مسلسلات على راديو النيل



ويقدم راديو النيل العديد من الأعمال الدرامية، وهي: مسلسل “لمس أكتاف” لأحمد حلمى وريهام عبدالغفور، ومسلسل “دوخينى يا لمونة” بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، وأيضا مسلسل “الكابو” لشيماء سيف ومحمود الليثى، و”كرفان” لوفاء عامر ومحمد ثروت، و”يوميات سنجل” لميس حمدان.

وهنيدي على راديو 9090



يقدم الفنان محمد هنيدي مسلسل إذاعي جديد بعنوان “لحن بتلو” الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، بطولة الفنان محمد هنيدي والفنانة نرمين الفقي، وطارق عبدالعزيز ورشا أمين ونهى صالح، من إنتاج راديو وان، إخراج تامر حسنى.

كما يذاع على راديو 9090 مسلسل “الجن الأزرق” مع عدد من نجوم مسرح ويضم المسلسل الإذاعي ويزو وأوس أوس ومحمد عبدالرحمن وإبرام سمير وبيشوي طاهر.

ونيللي كريم على نجوم إف إم



تقدم الفنانة نيللي كريم مسلسل “مذكرات خوخة” الذي يجمعها بالفنان محمد فراج، المسلسل بطولة نيللي كريم والفنان محمد فراج، من تأليف الدكتور مدحت العدل، إنتاج خالد حلمى، وإخراج هشام بلال.



ولطيفة لأول مرة تمثل لإذاعة الشرق الأوسط



تقدم المطربة التونسية لطيفة مسلسل إذاعي جديد في أول عمل درامي لها مع الفنان أحمد عيد بعنوان “رابع جار” بطولة المطربة لطيفة، والفنان أحمد عيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أمل رزق، طارق عبدالعزيز، وتأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبدالرحمن.

وعمرو سعد على راديو مصر



ويقدم الفنان عمرو سعد، فى أولى تجاربه الإذاعية من خلال مسلسل “كامل من مجاميعه” الذي يخوضه مع عدد من نجوم الفن وهو من تأليف ورشة كتابة شركة “راديو وان”، وإخراج هشام بلال.

لست وحدك على البرنامج العام



يقدم الفنان جمال سليمان والفنانة منة فضالي مسلسل “لست وحدك” المسلسل عن قصة يوسف السباعي، تأليف محمد علي، وإخراج محمد لطفي، وبطولة كل من: جمال سليمان، ومحمود الحديني، ونضال شافعي، وأحمد صيام، ومنة فضالي، وعفاف رشاد، ومراد فكرى و فكرى صادق ومجموعة من النجوم.