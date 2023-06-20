نجوم الصف الأول في أفلام عيد الأضحى إلى منافسة قوية وإيرادات كبيرة

يتنافس خلال الأيام القادمة بموسم سينما عيد الأضحى المبارك ، نجوم الصف الأول الذين تحقق أفلامهم دائما ايرادات كبيرة وتتصدر شباك التذاكر في فترة قصيرة من طرحها .

وينافس النجم كريم عبد العزيز بفيلمه السينمائي الجديد “بيت الروبي”، وتشاركه بطولته النجمة نور، وإخراج بيتر ميمي، وينافسه النجم تامر حسني بفيلمه ” تاج” وتشاركه النجمة دينا الشربيني اخراج سارة وفيق .

كذلك يتنافس النجم أحمد فهمي معهم بفيلمه الجديد ” مستر اكس” وتشاركه زوجته النجمة هنا الزاهد ، والنجم أمير كرارة بفيلمه ” البعبع” وتشاركه النجمة ياسمين صبري .

ماجدة موريس : المهم أنه أصبح هناك نجوما إضافيين للسينما المصرية

من جانبها، أكدت الناقدة ماجدة موريس أن المنافسة القوية بين هؤلاء النجوم في موسم سينما عيد الأضحى ، ستحفز الكثيرين للذهاب للسينمات في عيد الأضحى وذلك أمرا مفيدا لصناعة السينما والايرادات التي يمكن تحقيقها .

ونوهت قائلة إلى أن هذه الأفلام لو كانت جيدة من حيث الصنع والتنفيذ ، بمعنى وجود قصة جيدة وسيناريو محبوك وتصوير وانتاج وكل العناصر تكون جيدة ، فانها يمكن أن تستمر بدور العرض السينمائية حتى نهاية العام وذلك أمرا مهما للصناعة وبالنسبة لعلاقتنا بفن السينما ، لكن لو كانت هذه الأفلام جزء منها ضعيب ستذهب بعد فترة دون أن نتذكرها وسيبقى الفيلم الجيد فقط

وأشارت الى من المهم أنه أصبح هناك نجوما اضافيين للسينما المصرية ، مثل النجم تامر حسني فهو نجم كبير في الغناء في الأساس لكن أصبح يرمي ثقله في السينما ويمثل ويخرج ويألف أيضا ، مما يعني أنه مهتما بجمهور السينما وليس جمهوره في الغناء فقط .

أما كريم عبد العزيز فهو النجم الأول وتكون اختياراته دائما فيها اضافة حقيقية ، وتكون فيها كتابة جيدة بجانب أنه مثقف وخريج معهد سينما قسم اخراج فهو من عائلة سينمائية كبيرة وقادرعلى فهم كيفية تقديم فيلما سينمائيا مهما وجديدا وفق” موريس” .

وأوضحت أنه سيكون من هذه الأفلام فيلمين جيدين على الأقل ، برغم وجود أفلام كوميدية منها لكن هناك من يفهم أن الكوميديا من أصعب أنواع السينما ، ويجب أن تنبع من المواقف والأحداث الدرامية ، وأهمية الكاتب أن يختار هذه المواقف ويولد منها الكوميديا .

أحمد النجار : هناك توليفة مميزة في هذه الأفلام وتنوع كبيرا

ويرى الناقد الفني أحمد النجار أن موسم عيد الأضحى هذا العام يأتي تزامنا مع موسم الصيف ، والأخير معروف أنه أسخن مواسم السينما المصرية وعلى مدى تاريخ السينما المصرية يمثل موسم الصيف مؤشرا لاستمرارية نجوما في شباك التذاكر أو صعود نجوما للمقدمة .

وأضاف أن هناك أوقات أخرى يمكن أن تكون قوية من حيث المنافسة في السينما لكن ليست مثل موسم الصيف السينمائي ، وبما أن عيد الأضحى يأتي تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة لذلك سيكون الاقبال على السينمات أقل مقارنة بالسنين الماضية لذلك يجب أن يتواجد نجوما كبار في الأفلام حتى يقبل عليها الجمهور برغم وجود ظروف الامتحانات .

ولفت أيضا إلى أن هناك توليفة مميزة في أفلام عيد الأضحى هذا الموسم ، وهي كوميديا أحمد فهمي وكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز بجانب أكشن أمير كرارة وتامر حسني سوبر هيرو ، فذلك تنوعا مميزا .

أوضح أيضا أنه ملاحظ تواجد أكثر من شركة إنتاج على أفيش كل فيلم ، وذلك يعني أن هناك أموال بدأت تضخ في السينما المصرية وذلك شيئ مهم جدا ، لأنه سينتج عنه أفلاما سينمائية بكواليتي عال وأفكار جديدة مثل ” بيت الروبي” لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز لأول مرة ، وذلك سيصب في صالح الجمهور والصناعة بصورة جيدة .

عماد يسري : كريم عبد العزيز يملك جمهورا كبيرا وعريض من جميع الأعمار

وأكد الناقد عماد يسري أن أفلام العيد يجب أن يتصدرها نجوم الصف الأول ، سواء موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى ، حيث أن المنتج يحتاج أن يكون معه نجما سوبر ستار لتصدر شباك التذاكر بالسينمات في موسم العيد .

وشدد على أنه لايمكن تخمين من سيتصدر موسم عيد الأضحى ، لكن النجم كريم عبد العزيز يملك جمهورا كبيرا وعريض من جميع الأعمار والفئات .

وتابع قائلا إن الجمهور يفضل الذهاب للسينمات في الأعياد تحديدا ، لمشاهدة أفلام نجوم الصف الأول الكبار المعروفين لثقته في اختياراتهم الفنية وأعمالهم التي سيقدمونها له .