نجوم السينما يغيبون عن رمضان لأول مرة.. ونقاد: لم يحققوا نجاحا

يغيب عن الموسم الرمضاني لأول مرة منذ سنوات، بعض نجوم السينما الذي اعتاد الجمهور على وجودهم كل موسم.

وأبرز هؤلاء الفنانين هاني سلامة الذي قدم مسلسلات ناجحة الأعوام الماضية منها طاقة نور وفوق السحاب وقمر هادي، وكذلك الفنانة دنيا سمير غانم، والتي قدمت مسلسلات ناجحة أيضا منها بدل الحدودتة تلاتة.

والفنانة مي عز الدين تغيب أيضا عن موسم رمضان لانشغالها بتحضير عمل سينمائي.

طارق الشناوي: لم يحققون النجاح المتوقع مؤخرا في الدراما فابتعدوا عنها



قال الناقد الفني طارق الشناوي إنه ليس صحيحا أبدا أن نجوم السينما ابتعدوا عن الدراما هذا العام، لكون السينما فتحت الأبواب لهم وسيعودون لها بعد سنوات.

وأضاف أن هاني سلامة ومي ودنيا لم يستطيعوا تحقيق نجاح كبير في مسلسلاتهم مؤخرا، إضافة أن عدد المسلسلات أصبح أقل لذلك ابتعدوا عن الدراما هذا العام.

وتابع أن هؤلاء النجوم يعلنون أنهم مشغولون بالسينما حاليا، لكن الحقيقة غير صحيح.



أندرو محسن: الفنان عليه التنوع بين الدراما والسينما

يرى الناقد أندرو محسن أنه ليس معنى غياب هؤلاء الفنانين عن الدراما في رمضان هذا العام ، أنهم سيعودون للسينما بقوة لأن أحمد عز مثلا قدم فيلم الخلية منذ سنوات وفي نفس العام قدم للجمهور مسلسل أبو عمر المصري ، أي أنه ليس هناك تعارض أبدا بين تقديم الفنان لمسلسل تليفزيوني وفي نفس الوقت فيلم سينمائي.

وأشار أيضا إلى أن التنوع الفني مطلوب لأي فنان، خاصة أن الحال في السينما ليس أفضل بكثير من حال الدراما التليفزيونية السنتين الأخيريتين .

ونوه محسن إلى أنه ليس معنى تحقيق بعض الأفلام السينمائية إيرادات مرتفعة مؤخرا ، أن حال السينما أفضل من التلفزيون أو أنها تشهد انتعاشة كبيرة .

ماجدة موريس : الأزمة لا تتعلق بالثلاثة فقط وإنما هناك حالة ارتباك إنتاجية

بينما قالت الناقدة ماجدة موريس أن هناك فنانين ليست لديهم رفاهية كبيرة، بالتواجد في الدراما والسينما أي أنهم قد لايستطيعون التواجد في أي مجال فيهم لسنوات ويغيبون تماما عن الجمهور .

ولفتت إلى أن إلهام شاهين وليلى علوي برغم أنهما فناناتان لهما اسم كبير فنيا ، إلا أن سوء الحظ لازمهما السنين الماضية في عدم التواجد في السينما والدراما التليفزيونية .

وأوضحت أن هناك فوضى إنتاجية كبيرة مؤخرا ، في الدراما وغيرها لذلك لم نعد كمشاهدين إو جمهور ندرك ما الذي سيحدث في المستقبل وكذلك الفنانين أنفسهم لا يعرفون كيف تدور العملية الإنتاجية حاليا .

وشددت موريس على أن الإنتاج في مصر يشهد حالة من الارتباك الشديد حقيقة، لذلك الأزمة ليست متعلقة فقط بهاني سلامة ومي ودنيا وإنما هي تتعلق بالكثير من الفنانين بالوسط الفني في مصر .