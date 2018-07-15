نجوم التلفزيون ينافسون سينمائيا

– حنان شومان: الموسم قليل الأفلام ومتنوع وننتظر مستوى أفلام نجوم التلفزيون

– سيف عريبي : استخدمت تكنولوجيا “4 دي” لأول مرة لأننا لسنا أقل من الأجانب .

– طارق الشناوي: محمد رمضان يتحدى نفسه والأفلام متنوعة والإيرادات ستكون كبيرة

أحمد حمدي



يستعد الكثير من النجوم لطرح أفلامهم السينمائية الجديدة الفترة القادمة والتي تنافس في موسم عيد الأضحى المبارك، وهذا الموسم يشهد منافسة ساخنة بين النجوم الذين اعتاد الجمهور على أفلامهم مثل النجم محمد رمضان بفيلمه السينمائي الجديد “الديزل”، والنجم تامر حسني بفيلمه الجديد “البدلة”.

لكن مفاجأة هذا الموسم هي عودة نجوم التلفزيون الكبار للسينما المصرية بعد غياب سنوات مثل النجم طارق لطفي بفيلمه الجديد ” 122″ والنجم يوسف الشريف بفيلمه “بني آدم” كما يتواجد أيضا الكاتب أحمد مراد بفيلمه الجديد “تراب الماس” للمخرج مروان حامد ، والنجم عمرو عبد الجليل يعود للبطولة السينمائية بفيلم “سوق الجمعة ” للمخرج سامح عبدالعزيز .

نرصد في هذا التقرير خريطة ملامح الأفلام السينمائية الجديدة التي سيتم طرحها الفترة القادمة، وأبرز نجومها وتفاصيلها ودرجة المنافسة بينها.

يتحدث المنتج سيف عريبي لفيلم 122 للنجم طارق لطفي: أن ملامح الأفلام المطروحة الفترة المقبلة غير محددة حتى الآن لكن بالنسبة لفيلمه الجديد 122 يرى أنه سيكون تجربة سينمائية جديدة على الجمهور المصري وتم استخدام فيه تكنولويجا جديدة “4d”.

ولفت عريبي للمال الى ان، تقديم قصة رعب في الفيلم والسينما المصرية يعتبرها مغامرة كبيرة لان الجمهور اعتاد على نوعية افلام معينة السنين الماضية بين الطابع الكوميدي والاكشن لكن حينما تقدم القصة بشكل صحيح فذلك سيجذب الجمهور بالتاكيد .

وأشار أيضا إلى أنه تم رصد ميزانية كبيرة للفيلم مؤكدا انه قرر تقديم تكنولوجيا جديدة في الفيلم حتى يقدم شيئا جديدا للجمهور والسينما المصرية ، مضيفا انه سيسعى لتقديم افلام جديدة الفترة القادمة بهذه التكنولوجيا لاننا لسنا اقل من الاجانب الذين يستخدمونها .

وكشف أنه بمجرد طرح أفيش فيلم 122 اليومين الماضيين اثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لم يحدث لاي فيلم سينمائي سابق .

ونوه إلى أنه حينما كان يضع الصوت للفيلم في امريكا الفترة السابقة تم التعليق على مشاهد الحب والدراما فيه من الاجانب المختصين بالافلام لدرجة انهم قالو له ” أفلام الرعب التي نقدمها لاتوجد فيها مشاهد حب وبكاء مثل هذا الفيلم ” وذلك حمسه بدرجة كبيرة .

وأكد عريبي أن الفيلم سيتم طرح في موسم عيد الأضحى القادم وسيكون منافسا بقوة.

وترى الناقدة حنان شومان أن موسم عيد الأضحى برغم أنه يعتبر من أهم مواسم العام “موسم الصيف” ويجب أن يكون عدد الأفلام السينمائية المطروحة فيه كثيرة إلا أننا لا نجد سوى 5 أو 6 أفلام فقط فيه.

وأضافت للمال، أفلام الفترة المقبلة لا تضم نجوما كبار بميزانيات ضخمة باستنثاء فيلم محمد رمضان لانه الاكثر شعبية والاعلى اجرا بين هؤلاء النجوم الذين ستطرح افلامهم في العيد ، لافتة الى ان عودة نجوم التلفزيون طارق لطفي ويوسف الشريف للسينما بعد غياب سنوات سيكون ذلك تحديا كبيرا بالنسبة لهما في مدى قدرتهما على تحقيق نجاح سينمائي بمستوى نجاحهما تلفيزيونيا الاعوام الماضية .

وتوقعت أن فيلم “تراب الماس” سيجذب قطاع كبير من الشباب بفضل مؤلفه الكاتب احمد مراد الذي يملك شعبية لديهم ، بالاضافة لوجود نجوم مميزين في الفيلم مثل منة شلبي واياد نصار واسر ياسين .

ونوهت شومان اننا لايمكننا الحكم على مستوى هذه الافلام حتى الان ،لكن نستطيع القول ان هناك تنويعة جيدة فيها بين الطابع الكوميدي في فيلم “البدلة” لتامر حسني واكرم حسني معا ، والاكشن في فيلم “الديزل “والرعب في فيلم” 122 “للنجم طارق لطفي ويعتبر احدى افلام الرعب المصرية المعدودة خلال السنين الماضية .

وأشارت أيضا إلى أن تنوع هذه الأفلام لا يعوض أبدا قلة عددها، فقد كان من المفترض ان تكون اكثر من ذلك عددا خاصة ان مباريات كاس العالم ستنتهي في هذا الموسم مقارنة بموسم عيد الفطر الذي قلت فيه الافلام لذلك السبب، بالاضافة لخروج معظم النجوم النجوم من شهر رمضان والمسلسلات في حالة ارهاق شديد لكن تنتفي هذه الاسباب في موسم عيد الاضحى ” موسم الصيف” ورغم ذلك نحن في انتظار مشاهدة مستوى جيد للافلام السينمائية الفترة القادمة .

وأوضحت شومان ان يوسف الشريف يعود بعد غياب 9 سنوات منذ فيلمه السينمائي العالمي بفيلم ” بني ادم ” وهو يحمل طابعا تشويقيا كعادته في جميع مسلسلاته ، لكن هل ستنجح هذه الحبكة في السينما مثلما نجح بها في الدراما التليفزيونية!!

أما الناقد طارق الشناوي فيقول : ان افلام عيد الاضحى ستكون متنوعة هذا العام بين الطابع الكوميدي في فيلم البدلة لتامر حسني واكرم حسني والاكشن في فيلم الديزل لمحمد رمضان والرعب لاول مرة في السينما المصرية منذ فترة السبيعينات في فيلم 122 لطارق لطفي وكذلك التشويق والاثارة والغموض ليوسف الشريف في فيلم بني ادم .

وأكد أن أفلام عيد الأضحى فيها تنوع كبير عن عيد الفطر الماضي وتحمل بطولات لنجوما كبار مثل محمد رمضان وتامر حسني ويوسف الشريف والايرادات ستكون مرتفعة عن ايرادات موسم عيد الفطر .

وتابع بالنسبة لمحمد رمضان، فهو في تحد حقيقي مع الاخرين وعليه ان يحقق رقما قياسيا اكبر مما حققه كل من النجوم احمد السقا واحمد عز وامير كرارة الفترة الماضية في افلامهم خاصة ان رمضان يطلق على نفسه رقم 1 طيلة الفترة السابقة لذلك يجب ان يؤكد للجميع انه رقم 1 بالفعل وليس كلاما فقط ، وكذلك تامر حسني له نفس النزعة بان يكون رقم 1 دائما ويطلق على نفسه ذلك وستكون المنافسة بين الاثنان قوية .

ولفت الشناوي الى ان طارق لطفي ويوسف الشريف في مغامرة كبيرة بعد ان حقق الشريف نجاحات في التلفزيون وكذلك طارق حقق قفزة معينة لكن لم يستطع استكمالها ، لذلك عليهم ان يدركوا جيدا ان السينما لها قانون مختلف ، مشيرا ان امير كرارة حقق نجاحا سينمائيا كبيرا في فيلمه الاول حرب كرموز بعد ان حقق نجاحا في التلفزيون السنتين الماضيتين لان الجمهور كان ينتظره لكن هل يمكن ان يتحقق ذلك ليوسف الشريف وطارق لطفي.