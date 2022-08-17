نجوم الأغنية الشعبية يعودون إلى الدويتو.. إنعاش للسوق وجذب للجماهير

قرر معظم نجوم الأغنية الشعبية العودة لتقديم الدويتو الغنائي بعد فترة طويلة بدلا من تقديم كل واحد منهم أغنيات منفردة قد لاتحقق نفس تأثير ونجاح الدويتو الغنائي حينما يجتمع نجمان من الأغنية الشعبية في أغنية معا .

وقدم نجم الغناء الشعبي طارق الشيخ مع المطرب الشعبي رضا البحراوي أغنية جديدة بعنوان” قطعت بيا ياصاحبي” وطرحت مساء اليوم ، وشاركهم في الغناء للأغنية بعض المطربين الشعبيين الآخرين منهم أحمد عامر وحمزة الصغير وعربي الصغير ومحمد سلطان .

كما قدم مؤخرا المطرب الشعبي محمود الليثي أغنية جديدة بعنوان” نظرة واحدة ” مع شقيقه المطرب الشعبي حمادة الليث لأول مرة ، كذلك قدم حمزة الصغير وأحمد عامر أغنية دويتو الأيام الماضية بعنوان” بطلوا حوارات” .

مها متبولي : اختياراتهم الغنائية هي سبب عدم تحقيق النجاح الجماهيري

قالت الناقدة مها متبولي أن فكرة تقديم الأغنية الشعبية بشكل دويتو غنائي كان موجودا في الماضي ، وفي الفترة السابقة قدم المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أغنيات دويتو مع مطرب المهرجانات عمر كمال وحققت بعضها نجاحا جيدا .

ولفتت إلى أن هذه الأغنيات الشعبية الجديدة لم تحقق أي رواج جماهيري حقيقي في الشارع ، فالنجاح مقياسه الحقيقي مايستمع له الجمهور في الشارع .

وأوضحت أن أحمد شيبة وطارق الشيخ ومحمود الليثي مطربين شعبيين جيدين ، لكن اختياراتهم الغنائية هي سبب عدم تحقيق النجاح الجماهيري ، مؤكدة آخر أغنية شعبية حققت نجاحا كبيرا هي ” الغزالة رايقة”.

ربيع السيوفي : نجوم الأغنية الشعبية بمصر يحاولون تحقيق جماهيرية

وأوضح الشاعر الغنائي ربيع السيوفي أن هؤلاء المطربين الشعبيين يحاولون من خلال تلك الدويتوهات الغنائية تحقيق نجاح جماهيري كبير ، بحيث يجمع مطرب شعبي معين منهم جمهوره مع محبي المطرب الشعبي الاخر الذي يقدم دويتو معه فيتحقق نجاح أكبر من تقديم مطرب واحد فيهم لأغنية منفردة لن تحظى بنفس المشاهدات .

وأضاف أن نجاح دويتوهات المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة مع مطرب المهرجانات عمر كمال الفترة السابقة في أكثر من أغنية منها ” ضيعنا ” وغيرها ، أدى لمحاولة كثير من المطربين الشعبيين تكرار نفس التيمة الغنائية بتقديم دويتو غنائي مع مطربين شعبيين مختلفين .

وتابع قائلا أن عليهم أن يسعون لتطوير كلمات أغنياتهم بدرجة كبيرة ، لاسيما أن معظم ألحانهم تكون قريبة من بعضها ومتشابهة لذلك يجب أن يكون الكلام مميزا .

وأكد السيوفي أن نجوم الأغنية الشعبية بمصر عددهم قليل لكن المطربين الشعبيين كثيرين جدا ، والأنجح منهم معدود على أصابع اليد .

محمود عبد الستار : حينما يجتمع مطربين شعبيين مهمين مثل طارق الشيخ ورضا البحراوي أمرا جيدا

ويرى منظم الحفلات محمود عبد الستار أن نجوم الأغنية الشعبية يحاولون إنعاش سوق الأغنية الشعبية بهذه الدويتوهات الغنائية بدلا من الأغنيات المنفردة لكل مطرب فيهم .

وأكد أنها فكرة جيدة وقد تحقق مشاهدات كبيرة ، خاصة حينما يجتمع مطربين شعبيين مهمين في السوق مثل رضا البحراوي وطارق الشيخ معا في أغنية واحدة فذلك يساهم في تحقيق نجاح كبير .

ولفت عبد الستار إلى أنه في الماضي كان بعض المطربين يقدمون دويتوهات غنائية ناجحة بداية من خالد عجاج مع محمد منير في ” ليه يادنيا ” التي قدماها مع عام 2000 ضمن ألبوم فري ميكس للمنتج نصر محروس وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا وقتها .

وأضاف: “لذلك حينما تعود هذه الدويتوهات الغنائية بين المطربين الشعبيين حاليا بشكل قوي ذلك سيكون مؤثرا في سوق الأغنية الشعبية ويعيدها لوهجها مرة ثانية” .