نجوم الأغنية الشعبية تجمعهم «قطعت بيا ياصحبي» لأول مرة

يتعاون نجما الأغنية الشعبية أحمد شيبة وطارق الشيخ لأول مرة في أغنية جديدة بعنوان «قطعت بيا ياصحبي» سيتم طرحها الساعات المقبلة ويشاركهم الغناء أحمد عامر وعربي الصغير ومحمد عبد المنعم ومحمد سلطان.

وسيتم طرح أغنية قطعت بيا ياصحبي غدا في تمام السادسة مساء، وفق بيان شركة سيف ميوزك.

أغنية قطعت بيا يا صاحبي، من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع بلوكة، وإنتاج شركة سيف ميوزك للمنتج أسامة أبو سيف.

يذكر أيضا أن طارق الشيخ يستعد لطرح ألبوم غنائي جديد له انتاج ms برودكيشين ويضم أغنيات متنوعة ، كما طرح أحمد شيبة أغنيته الجديدة مؤخرا بعنوان “money ” من كلمات إسلام شندي وكوكو، وتوزيع إسلام شندي وخليل، وتم تصويرها على مدار يوما كاملًا باحدى الفيلات بمنطقة الجيزة .