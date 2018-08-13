نجوم أوبرا القاهرة يمثلون مصر بمهرجان الفنون العربية بالصين

أحمد حمدي:- إيمان مصطفى: مغنو الأوبرا سفراء لمصر أمام العالمعاد الى مصر نجوم فرقة أوبرا القاهرة بعد مشاركتهم في الاحتفال الفني الذى أقيم برعاية وزارتي الثقافية في البلدين بمدينة تشنغدو إحتفالاً بمرور 62 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتوطيداً للعلاقات الثقافية بينهما حيث مثلت الفرق

أحمد حمدي:

– إيمان مصطفى: مغنو الأوبرا سفراء لمصر أمام العالم



عاد الى مصر نجوم فرقة أوبرا القاهرة بعد مشاركتهم في الاحتفال الفني الذى أقيم برعاية وزارتي الثقافية في البلدين بمدينة تشنغدو إحتفالاً بمرور 62 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتوطيداً للعلاقات الثقافية بينهما حيث مثلت الفرقة مصر في الإحتفال الذي اقيم بعنوان “صوت النيل” على مسرح كلاود تيانفو بمركز الأعمال والابتكار للتعاون الصيني الأوروبي ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون العربية السنوي.

و قدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة ( إيمان مصطفي ورضا الوكيل ومني رفله وهشام الجندي وعمرو مدحت بالاشتراك مع نجوم الغناء الأوبرالي الصيني ياو هونج ، ين هاي ، جيوجي جين ، تشو تشي ، جو ونمينج ، بمصاحبة عازف البيانو الصيني ( وانج يوجو ) مجموعة من أشهر الآريات والدويتوهات من الأوبرات العالمية والتى تفاعل معها ونالت إعجاب واشادة الجمهور الذى أحتشد لمشاهدة الفنانين المصرين ومنها ( حلاق اشبيلية – روسلكا- أكسير الحب – توسكا – دون جيوفاني – عايدة – مدام بترفلاي – توراندوت – لاترافياتا ).



وقالت السوبرانو العالمية إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة أن الدعوة التى تلقتها الفرقة من ” شي يوه وين ” مدير المركز الثقافي الصيني تعد تجسيدا لتوطيد العلاقات الثقافية والفنية بين الجانبين وأن مغنيين الأوبرا المصريين خاصة في الاونه الأخيره نالوا شهره واسعه على المستويين الاقليمي والدولي نظراً لقدراتهم الصوتيه وتميزهم بأحترافية في اداء اصعب الأعمال العالمية ووصفتهم بأنهم سفراء للفن امام العالم مما يؤكد ريادة مصر الفنية في مجال الغناء الأوبرالي بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وأشارت الي الفترة القادمة التي ستشهد مزيداً من التعاون والاتفاقيات في هذا المجال بين دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والعديد من السفارات الاجنبية موضحة أن الموسم الجديد للفرقة سيحمل العديد من المفاجآت والاعمال الاوبرالية التى تقدم بإنتاج فني جديد.



حضر الاحتفال د. حسين إبراهيم المستشار الثقافي المصري بالصين وعدداً من الشخصيات الفنية الهامة ووسائل الإعلام المختلفة وأعضاء السفارة المصرية وسفراء الدول العربية والاجنبية بالصين.