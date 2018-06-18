نجوم أثروا مسلسلات رمضان كضيوف شرف

· نجلاء بدر: أعجبت بفكرة مشاركة النجوم في كلبش 2 · أحمد سعد الدين: ظهورهم أعطى روحا جديدة للمسلسلات · ماجدة موريس: وجودهم ليس دعما للمسلسل فقط وإنما لضرورة درامية في الأحداث أحمد حمدي اعتمدت بعض مسلسلات رمضان هذا العام على تواجد اكثر من نجم كضيف شرف في حلقاتها لدعم العمل بوج

· نجلاء بدر: أعجبت بفكرة مشاركة النجوم في كلبش 2

· أحمد سعد الدين: ظهورهم أعطى روحا جديدة للمسلسلات

· ماجدة موريس: وجودهم ليس دعما للمسلسل فقط وإنما لضرورة درامية في الأحداث

أحمد حمدي



اعتمدت بعض مسلسلات رمضان هذا العام على تواجد اكثر من نجم كضيف شرف في حلقاتها لدعم العمل بوجودهم ، وهي ظاهرة جديدة لم تتواجد بنفس الدرجة في المواسم الرمضانية السابقة سوى في عمل او اثنين منذ سنوات، لكن هذا الموسم ظهرت الكثير من المسلسلات التي اعتمدت على وجود نجوم كضيوف شرف في حلقاتها لدعمها .

ولعل أبرز مثال على ذلك مسلسل “عوالم خفية ” للنجم عادل امام الذي اعتمد على ظهور نجوم كضيوف شرف مثل سمير غانم وحسن العدل وغيرهم ، وكذلك مسلسل “كلبش 2 ” الذي يقوم ببطولته النجم امير كرارة حيث تواجد فيه النجوم صلاح عبد الله ونجلاء بدر وماجد المصري كضيوف شرف في حلقات العمل وكل نجم قدم حلقتين .

أما مسلسل رحيم الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال والنجمة نور فظهر فيه نجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا وهالة صدقي وادوارد وفتحي عبد الوهاب ايضا ، ومسلسل الوصية الذي يقوم ببطولته النجم اكرم حسني وظهر فيه نجوم ضيوف مثل سارة سلامة ومحمود الليثي وهشام عباس وغيرهم .

نرصد في هذا التقرير اراء النقاد حول وجود نجوما كضيوف شرف في حلقات مسلسلات رمضان هذا العام ، وهل اضافوا بالفعل لهذه المسلسلات بظهورهم فيها ام أن الجمهور لم يشعر بوجودهم .

يقول الناقد احمد سعد الدين ان المسلسلات التي اعتمدت على ضيوف الشرف في رمضان مثل “عوالم خفية” و”كلبش” و “رحيم ” لفتت انظار الجمهور هذا العام، وعلى الاخص “عوالم خفية” بوجود النجوم سمير غانم مع عادل امام في اكثر من حلقة خاصة انهما ينتميان لجيل فني واحد ،والجمهور كان يريد عودتهما معا في عمل فني .

وأضاف أن سمير غانم نفسه لم يكن ينتظر ان تكون عودته مع عادل امام بهذا المستوى بل كان يتمنى ان يكون بطلا معه في عملا فنيا مثلما قدما افلاما عديدة سنوات طويلة .

وأشار إلى أن مسلسل رحيم للنجم ياسر جلال حينما تواجد فيه اكثر من نجم مثل هالة صدقي وفتحي عبد الوهاب اضافوا له وقاموا بعمل ” ريفريش ” للمسلسل ، وكذلك النجم احمد السقا ايضا بظهوره في المسلسل .

وتقول النجمة نجلاء بدر انها شاركت في حلقتين من مسلسل “كلبش 2 “مع النجم امير كرارة فقط وفريق العمل اختاروا بعض ضيوف الشرف في المسلسل مثل صلاح عبد الله وماجد المصري وانا ، واعجبت بالفكرة لان الادوار الصغيرة يقدمها عندما يقدمها نجوم فانها تعطي دعما للعمل ، وكثيرون قدموها ، ولم ارى نفسي كبيرة عليها ولاصغيرة ،وكانت تجربة مميزة بالنسبة لي لان المسلسل حقق نجاحا كبيرا العام الماضي.

وترى الناقدة ماجدة موريس أن مشاركة بعض النجوم في مسلسلات رمضان هذا العام خاصة “عوالم خفية” و “رحيم ” تحديدا أثرى هذه الاعمال دراميا لان ظهور النجوم فيها كضيوف شرف في حلقات متتالية ليس فقط من اجل دعم المسلسلات وانما بسبب حدث درامي يتطلب تواجدهم فيه.

وأضافت أن ضيف الشرف في العمل الدرامي حينما يكون له ضرورة في احداث العمل يصبح تواجد ممثل جيد في المسلسل هام للغاية، وليس ضروريا أن يكون مشهورا أو نجما كبيرا، الأهم أن يكون ممثلا جيدا للموقف والحدث الدرامي الذي تواجد من أجله كضيف شرف في المسلسل مثلما رأينا هالة صدقي في مسلسل “رحيم” وضيوف مسلسل “عوالم خفية ” للنجم عادل إمام أيضا في رمضان هذا العام.