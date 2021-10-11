نجم: طن القطن يوفر 5 فرص عمل في مصر سنويا ويصنع منه أحمر الشفاه والعملات الورقية

أشار إلى أنه من خيرات القطن إنه يجري زراعته في أكثر من 70 دولة ويوفر دخل للملايين حول العالم سنوياً.

قال دكتور محمد نجم، رئيس الإتحاد العالمي لبحوث القطن ، أن طن القطن يوفر 5 فرص عمل في مصر سنويا ويصنع منه أحمر الشفاه والعملات الورقية.

وأوضح أن الأمم المتحدة اعتمدت في اجتماعها الدوري في 30 أغسطس 2021 يوم 7 أكتوبر يوماً عالمياً للقطن، وهذا هو الإحتفال الثاني لكافة دول العالم بعد مؤتمر جنيف 2019، والمؤتمر الذي تم العام الماضي تحت رعاية الحكومة.

وكشف نجم، في تصريحاته اليوم في المؤتمر الذي نظم للاحتفال باليوم العالمي للقطن، أن تركيز رسالة اليوم العالمي للقطن لعام2021، هو “القطن من أجل الخير” ويتيح لنا التعريف بايجابيات القطن في مصر والعالم علي حقائق. تخصه.

تابع نجم قائلا:” أن زراعة فدان واحد من القطن يوفر 70 يومية عمل للمزارعين المصريين، ويوفر طن واحد من القطن فرص عمل ل4 إلي 5 أفراد سنويا”.

وأشار إلى أنه من خيرات القطن إنه يجري زراعته في أكثر من 70 دولة ويوفر دخل للملايين حول العالم سنوياً.

ويوضح، أن القطن يساهم ب25% من إجمالي المادة الخام المستخدمة في صناعة الملابس عالمياً.

وعدد نجم، مزايا القطن، موضحاً أنه من أهمها أنه يمكن إعادة تدويره واستخدامه واعادته للأرض ليتحلل طبيعيا عكس الألياف الصناعية، كما يحتجز القطن الكربون في التربة مما يجعله حليفاً مهما في مكافحة تغيير المناخ.

وبخلاف المنتجات القطنية التي يدخل القطن في تصنيعها، فإن العديد من المنتجات تحتوي علي منتج ثانوي من القطن بدءاً من زيت الطهي مروراً بعلف الحيوان للعملات الورقية وأحمر الشفاه، لذا لا يمكن لأي منتج آخر أن يتباهي بمثل هذا التنوع.