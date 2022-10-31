نجم الجولف «أوجينيو تشاكارا» يحضر إلى مصر للمشاركة في بطولة «السلسلة الدولية»

أعلن بطل «لِف جولف» مؤخرًا، «أوجينيو تشاكارا» مشاركته في بطولة «السلسلة الدولية» في مصر، ليكون أحد نجوم الجذب السياحي مع مشاركته الأولى في فعاليات «الجولة الآسيوية»، والتي ستقام في نادي الجولف في مدينتي، في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر.

وتُقام البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 1.5 مليون دولار في مصر للمرة الأولى على الإطلاق، على أن يكون الدخول مجانيًا طوال أيام البطولة الأربعة في ملاعب بتصميم روبرت ترينت جونز جونيور الاحترافي.

وباعتباره واحدًا من ألمع النجوم، ما يزال «تشاكارا» يعيش أفضل أيامه بعد تحقيقه انتصاره الأول كمحترف في بطولة «لِف جولف القائمة على الدعوة» في بانكوك، حينما ظفر بالجائزة الفردية التي تبلغ نحو 4 ملايين دولار ، فضلًا عن 750 ألف دولار إضافيين لكونه جزءًا من الفريق الفائز في بطولة «ستونهِل» التي أُقيمت في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر.

وبعد أن أصبح لاعبًا محترفًا في يونيو الماضي، قدم اللاعب البالغ من العمر 22 ربيعًا أسبوع لعبٍ مميز في بطولة «لِف جولف».

كان «تشاكارا» قد بدأ رحلته في رياضة الجولف عندما التحق بفريق All-American إبَّان دراسته في جامعة ولاية أوكلاهوما، كما سبق وأن وصل إلى المركز الثاني على سلم التصنيف العالمي لهواة الجولف.

وبذلك، حفر «تشاكارا» لنفسه مكانًا مُرصعًا بالنجوم بجانب أبطال «لِف جولف» الآخرين «بيتر أويهلين» و «تشيس كوبكا»، إضافةً إلى أبطال «السلسلة الدولية» «سكوت فينسينت» و «سيهوان كيم» و «نيتيثورن ثيبونج» و «تايهون أوك».

مشاركة من باقى نجوم اللعبة

وعلق «تشاكارا» على ذلك قائلًا: “أنا متحمسٌ للغاية لخوض غمار الجولة الآسيوية للمرة الأولى، وأنا معجبٌ حقًا بما تقوم به الجولة الآسيوية وبسلاسل بطولاتها، وآمل أن أُبلي بلاءً حسنًا هناك”.

وبمجموع جوائز يبلغ 1.5 ملايين دولار ، ستكون بطولة مصر المحطة السادسة من فعاليات «السلسلة الدولية» ، والتي دُشِّنَت هذا العام بفضل الشراكة الكبيرة والتاريخية بين «الجولة الآسيوية» و «لِف جولف»، سعيًا لتنشيط رياضة الجولف في الشرق الأوسط وآسيا.

وعن البطولة، أضاف «تشاكارا»: “لقد سمعنا بالفعل عن تلك الفعاليات وأنا متحمسٌ وممتنٌ حقًا للجولة الآسيوية على فرصة اللعب في هذه البطولة، إنها أيضًا فرصةٌ رائعة للعب في مِصر”.

“لم ألعب أو أزُر مِصر قط، ولذا ستكون تجربةً رائعة وآمل أن يكون أسبوعًا جيدًا وأن ألعب على نحوٍ جيد، وأن أرى كل شيءٍ موجودٍ هناك أيضًا.”

مسيرة حافلة

هذا وستسبق هذه البطولة «السلسلة الدولية في المغرب» والتي ستُعقد في رويال جولف دار السلام، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر.

وكانت «السلسلة الدولية» قد بدأت في تايلاند في شهر مارس الماضي، حينما توّج بها اللاعب الأمريكي «سيهوان كيم» في نادي الجبل الأسود للجولف في هواهين.

كما ظفر الزيمبابوي «سكوت فينسينت» ببطولة «السلسلة الدولية» في إنجلترا في يونيو الفائت في سلالي هول، وهو الحدث الأول الذي تُقيمه «الجولة الآسيوية» في المملكة المتحدة البريطانية.

وفي أغسطس المنقضي، حصل «نيتيثورن ثيبونج» على المركز الأول في بطولة «السلسلة الدولية» في سنغافورة، في نادي تاناه ميراه للجولف، بينما كان نادي لوت سكايهيل مسرحًا لنجاح اللاعب الكوري «تايهون أوك» في الفوز ببطولة «السلسلة الدولية» في كوريا الجنوبية.