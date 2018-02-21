نجمات يعوضن غيابهن عن بطولات مسلسلات رمضان بالظهور كضيفات شرف

·طارق الشناوي: الفن ليس فيه مجاملة وبعض الفنانين يشترطون كتابة اسمهم ضيوف شرف ·أحمد سعد الدين: ضيوف الشرف يعوضون غيابهم ويجاملون بطل العمل لكن لاينبغي المبالغة ·شريف رمزي: ليس لدي مانع من الظهور ضيف شرف في أعمال زملائي لكن ليس على حساب الفن والجمهور أحمد حمدي: قررت

·طارق الشناوي: الفن ليس فيه مجاملة وبعض الفنانين يشترطون كتابة اسمهم ضيوف شرف



·أحمد سعد الدين: ضيوف الشرف يعوضون غيابهم ويجاملون بطل العمل لكن لاينبغي المبالغة

·شريف رمزي: ليس لدي مانع من الظهور ضيف شرف في أعمال زملائي لكن ليس على حساب الفن والجمهور





أحمد حمدي:

قررت العديد من النجمات ،كمنى زكي والهام شاهين و ليلى علوي، الابتعاد عن ماراثون رمضان 2018 وعدم تقديم اي مسلسل باسمائهن، والاكتفاء بالظهور في مسلسلات أخرى كضيوف شرف، فسنرى الهام شاهين في مسلسل النجم عادل امام في رمضان “عوالم خفية”، وليلى علوي في نفس المسلسل لتعويض غيابهما عن الموسم الرمضاني .

“المال” ترصد في هذا التقرير أراء النقاد حول تواجد بعض النجمات كضيوف شرف في مسلسلات رمضان 2018 ومدى تاثيرهم في السباق الرمضاني.

يرى الناقد طارق الشناوي أنه لايمكن مقارنة النجوم ببعضهم حينما يظهرون كضيوف شرف لأن بعضهم يكون مؤثرا في المسلسل واخرين غير مؤثرين، فمثلا ظهور ماجد الكدواني في مسلسل تحت السيطرة منذ سنوات كان حتميا، وقدم حالة مونو دراما، وكان المشهد يحتاج لممثل ثقيل وليس نجما فقط ،لكن بعض النجوم الاخرين حينما يظهرون كضيوف شرف لايؤثرون في المسلسل .

وأضاف أن الفن ليس فيه اي مجاملة ابدا والنجم يجب الا يجامل على حسابه ،لان ذلك سيحسب عليه مع جمهوره ويمكن فقط ان يجامل في اجره ، مشيرا الى انه يجب الا يظهر اي نجم كضيف شرف دون وجود منطق لظهوره في المسلسل .

وتابع ان هناك بعض الفنانين يظهرون ضيوف شرف في اغلب المسلسلات لان المعروض عليهم نادر ،فيشترطون كتابة اسمهم كضيوف شرف في المسلسل للحفاظ على حقهم الادبي والمعنوي فقط .

ويرى الناقد احمد سعد الدين ان وجود نجم او نجمة كضيف شرف في اي مسلسل في رمضان بسبب مجاملتهم للنجم بطل المسلسل او المخرج الخاص بالعمل ، وذلك تحقق بصورة كبيرة وملحوظة في مسلسل الجماعة منذ سنوات حيث تواجد فيه كوكبة من النجوم مثل منى زكي واحمد حلمي وغيرهم وكلهم شاركوا فيه مجاملة للكاتب وحيد حامد وتاريخه الفني الكبير .

واضاف حينما تظهر نجمة مثل منى زكي في مسلسل عادل امام الجديد في رمضان 2018 ” عوالم خفية ” فبذلك هي كسبت العديد من الامور اولا انها جاملت فنان كبير بقيمة وحجم عادل امام ثانيا انها تواجدت في الموسم الرمضاني للجمهور بمشاهدها القليلة وظهورها في مسلسل مهم ويحظى بنسبة مشاهدة كبيرة مثل عادل امام ، ونفس الامر حينما تتواجد الهام شاهين في نفس المسلسل ذلك امر طبيعي .

وأكد سعد الدين أن ضيوف الشرف يمكن أن يضيف تواجدهم للدراما والموسم الرمضاني لانه أحيانا تكون أدوارهم البسيطة أقوى تأثيرا لدى الجمهور، وفي السينما حدث ذلك منذ سنوات في فيلم كلمة شرف حينما جامل الفنان رشدي أباظة أحمد مظهر وفريد شوقي في الظهور في إحدى مشاهد الفيلم، لذلك ضيف الشرف يضفي روحا مختلفة على العمل الدرامي لكن الأهم الا تزيد الأمور بتواجد العديد من النجوم ضيوف شرف في مسلسلات معينة لتعويض غيابهم عن الماراثون الرمضاني الأهم طيلة العام.

كما يقول النجم شريف رمزي ان مسلسله الجديد السبع صنايع شارك فيه نجوم كثيرين كضيوف شرف كل نجم في حلقة منفصلة مثل هاني رمزي ومحمد فؤاد وهشام عباس وحسن الرداد ونيكول سابا وغيرهم وكلهم كان تواجدهم مهما لان كل نجم منهم قدم شخصية جديدة عليه واضافت للحلقة التي ظهر فيها معنا.

واضاف ليس لدي مانع ابدا ان اظهر كضيف شرف لمجاملة اصدقائي النجوم لكن يجب ان يكون لظهوري اهمية في العمل وتاثيرا فيه مثلما ظهر معي في اكثر من عمل نجوم جاملوني مثل احمد عز وغيرهم .

وتابع رمزي ليس عيبا ان نجامل زملاءنا واصدقائنا لكن لايكون ذلك على حساب الفن والجمهور .