نجمات يظهرن في «دراما رمضان» بشخصيات رجولية.. فكرة جديدة والتنفيذ معيار النجاح

يسعى بعض النجمات لتغيير جلدهم الفني في دراما رمضان القادم ، وذلك بتقديم شخصيات جديدة عليهم غير ماعتاد المشاهدين منهم تقديمها ، حيث سنرى لأول مرة 3 نجمات في موسم رمضان القادم بشخصية أو زي رجل في مسلسلاتهم التليفزيونية .

فتقدم النجمة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية شخصية رجولية، حيث تمتهن أحدى الوظائف التي يعمل بها الرجال بصورة أكبر والمسلسل تأليف خالد دياب وشيرين دياب واخراج محمد شاكر خضير .

أيضا تقدم النجمة روبي في مسلسل حضرة العمدة لأول مرة شخصية ” عمدة بالصعيد” وهي تتطلب رجلا بدرجة أكبر بعد أن قدمت الكثير من الأدوار التي تتسم بالرومانسية والكوميديا السنين الماضية ، والمسلسل تأليف ابراهيم عيسى واخراج عادل أديب .

كذلك تجسد للمرة الأولى النجمة روجينا في مسلسل ستهم شخصية الحاجة صيصة” التي تحولت لرجل لتربية أبنائها ، المسلسل تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج رؤوف عبد العزيز .

محمود قاسم : شخصية العمدة يمكن أن تقدمها فنانة برغم أن ذلك صعبا

من جانبه، أشار الناقد الفني محمود قاسم إلى أن تقديم هؤلاء النجمات لهذه الشخصيات الرجولية في دراما رمضان القادم يمكن أن تكون مسلسلات مكتوبة من ورشة واحدة للكتابة ومؤلف واحد لذلك حدث التشابه بصورة كبيرة على هذه المسلسلات .

وأوضح أنه يمكن أن يحدث توارد خواطر أحيانا كثيرة ، لكن شخصية العمدة يمكن أن تقدمها فنانة برغم أن ذلك صعبا .

وأشار إلى أن هؤلاء الفنانات يتمتعن بقدر من الجمال والأنوثة ، لذلك تقديمن لأدوار رجولية في مسلسلاتهم سيكون أمرا جديدا بالنسبة للمشاهد حقيقة ، برغم أن هناك فنانين قدموا أدوار نسائية في الماضي في أفلام سينمائية عديدة مثل الراحل محمود عبد العزيز وغيرهم ، لكن هذه المرة الأمر مختلف فالسيدات يقدمن أدوار رجولية في الدراما التليفيزيونية وذلك سيكون شيئا مختلفا لهن.

قدري الحجار : من الطبيعي أن نرى مثل تلك النماذج في الدراما المصرية الفترة القادمة

قال الناقد الفني قدري الحجار أنه مع قسوة الحياة وكثرة حالات الطلاق الموجودة في المجتمع المصري وفقا للاحصائيات الأخيرة ، أصبحت الحياة تقسو على المرأة المعيلة وبدأت في القيام بدور الرجل والمرأة في منزلها للانفاق على أبنائها من خلال عملها أي تقوم بالدورين معا .

ونوه إلى أن الفن يعكس صورة الواقع والحياة ، لذلك من الطبيعي أن نرى مثل تلك النماذج في الدراما المصرية الفترة القادمة .

ولفت إلى أن تقديم منى زكي وروبي لهذه الشخصيات الرجولية أمرا مختلفا في الدراما ، وذلك يرجع لمؤلفي هذه المسلسلات الكبار ، لكن الأهم أن يكون أدائهم لهذه الشخصيات الرجولية مقنعا وموظفا بطريقة سليمة وذلك سيظهر في الدراما المقدمة في تلك المسلسلات .

وتابع قائلا إن بعض النجوم يقدم شخصياته الفنية من واقع الحياة ، لذلك من المفترض أن يستمد هؤلاء النجمات هذه الشخصيات من واقع الحياة من بعض النماذج حتى يقدمنها بصورة مميزة على الشاشة .

عبد الرحيم حسن : حنان مطاوع قدمت شخصية العمدة لبلد بأكلمها في إحدى المسلسلات

ويرى الفنان عبد الرحيم حسن أن هناك فنانين كثيرين قدموا شخصيات رجولية في أعمال سينمائية مختلفة مثل الراحلين سعاد حسني ونادية لطفي .

واستطرد قائلا إن حنان مطاوع قدمت شخصية العمدة لبلد بأكلمها في إحدى المسلسلات ولاقت نجاحا كبيرا وقدمتع بأداء مميز للغاية .

وأضاف حسن أيضا أن هذه الشخصيات يمكن أن يتقبلها المشاهد على الشاشة في الدراما أو لا ، حسب كيفية تنفيذها وأداء النجمات لها في العمل الدرامي ، لذلك يمكن الحكم على هذه الشخصيات بعد رؤية أدائهم لها لكنها فكرة مميزة وجديدة لم تقدم سابقا في الدراما المصرية .