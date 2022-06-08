نجمات لأول مرة بدور البطولة في الدراما.. تجديد مطلوب والسيناريو معيار النجاح

تخوض النجمة أروى جودة البطولة لأول مرة في الدراما التليفزيونية الأيام القادمة ، وذلك بمسلسل حرب نفسية وتتعاون فيه مع المخرج أحمد شفيق ، والمسلسل يدور في قالب سيكو دراما ، كما قدم بعض النجمات البطولة مؤخرا لأول مرة مثل أروى جودة ، على سبيل المثال حنان مطاوع الذي خاضت اولى بطولاتها التليفيزيونية بمسلسل ” وجوه” وعرض الفترة الماضية وحقق مشاهدة جيدة .

كذلك تقدم النجمة ريم مصطفى البطولة أيضا لأول مرة بمسلسل ” دوبامين” وكان مفترض عرضه رمضان الماضي ، لكن تم تأجيله من الجهة الانتاجية للمسلسل .

أسامة سركيس : يجب أن يتم ضخ دماء جديدة كل فترة في السوق الدرامي والفني

قال المنتج الفني اساسمة سركيس للمال : أنه يجب أن يتم ضخ دماء جديدة كل فترة في السوق الدرامي والفني ، وتقديم فنانات وفنانين لأدوار البطولة بحيث لايتم حكرها على نجوم معينين طيلة الوقت .

وأشار الى أن السوق ظروفه ومتطلباته تتغير حاليا ، وكما شاهدنا الفنانة الشابة رحمة أحمد في مسلسل الكبير قوي الجزء السادس مع النجم أحمد مكي مؤخرا ، كيف ظهرت كبطلة معه لأول مرة واعطاها مساحة كبيرة من التمثيل وحجم الدور أمامه ، نتمنى أن يفعل كل النجم مثل مكي حقيقة .

واستطرد قائلا العملية الانتاجية تغيرت والأهم حاليا بالنسبة لأي عمل درامي ، ان يكون هناك سيناريو جيد واخراج مميز وبطل أو بطلة موهوبين مثلما شاهدنا حنان مطاوع مؤخرا في مسلسل وجوه ، قدمت البطولة بتميز لأول مرة ونتمنى ذلك لأروى جودة في مسلسلها لكونها نجمة موهوبة بالفعل وتستحق البطولة .

ماجدة خير الله : أروى جودة ممثلة جيدة لكن الأهم هل سيتقبلها الجمهور في البطولة الدرامية

وأوضحت الناقدة ماجدة خير الله أن طبيعة الأشياء أن يتم تصعيد أسماء جديدة في السوق في مجالات مختلفة كبطلات ، سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما .

وأردفت قائلة إن هناك مسلسلات لايمكن أن يجسد فيها النجوم المعروفين لدينا منذ سنين طويلة ادوار البطولة فيها مثل سويتس الذي عرض مؤخرا في الموسم الرمضاني الأخير، لايمكن أن يقدم هذا العمل نجوم مثل أحمد عز او كريم عبد العزيز لاختلاف القالب الدرامي له عن لونهما ومنطقة تمثيلهما ، بالاضافة للسن المفترض تقديمه لهذه الأدوار لايناسبهما أبدا ، لذلك يجب أن تظهر وجوه جديدة كأبطال لقدرتهما على تقديم البطولة لشخصيات ومسلسلات معينة مناسبة لسنهم ولونهم وتمثيلهم .

وتابعت أن أروى جودة ممثلة جيدة لكن الأهم هل سيتقبلها الجمهور في البطولة الدرامية الأيام القادمة في مسلسلها حرب نفسية أم لا ، لأنه يجب أن يكون منتج المسلسل ذكيا في تقديم بطلة جديدة لأول مرة للجمهور ، بحيث تكون محاطة بفنانين موهوبين حتى يظهر العمل مميزا وليس تقديم هذه البطلة بمفردها في مسلسل لايوجد به غيرها من النجمات او الفنانين الذين يملكون موهبة التمثيل مثلما شاهدنا مع بعض الفنانات مؤخرا في مسلسلاتهم حينما قدمن البطولة .

نهال عنبر : الأهم أن يكون السيناريو للعمل الدرامي مميزا

بدورها، قالت الفنانة نهال عنبر إنه كلما كان هناك دم جديد في العمل الفني فذلك يصب في النهاية في مصلحة الصناعة والجمهور .

وأوضحت أن تقديم بطلات لأول مرة في الدراما المصرية بجانب أسماء النجوم الكبار الذين أعتدنا على تواجدهم سنويا أيضا في مختلف الأعمال الدرامية شيئا مميزا للغاية .

ولفتت إلى أن الأهم من تقديم بطلة لأول مرة سواء أروى جودة الفترة القادمة او حنان مطاوع مؤخرا ، أن يكون السيناريو لهذا العمل الفني الدرامي مكتوب بعناية شديدة ويحمل قيمة فنية حقيقية للمجتمع المصري والعربي .

وأكدت عنبر على أنه ملحوظ الفترة الماضية تقديم المنتجين لنجوم كبار معا في أفلام سينمائية مختلفة مثل النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز في أفلام معا مثل كيرة والجن وغير ذلك ، وذلك كله لم يكن موجودا في الصناعة ككل سابقا .