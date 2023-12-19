نجمات تغيب عن دراما رمضان 2024.. قرار إنتاجي وخسارة فنية

أعلن اليومين الماضيين بعض النجمات من الصف الأول عن غيابهن عن الموسم الرمضاني القادم لعام 2024 لأول مرة منذ سنوات ، وهن النجمة القديرة يسرا التي تغيب عن موسم رمضان القادم بعد اعتيادها التواجد خلال السنين الماضية في الشهر الكريم بمسلسلات” 1000 حمد الله ع السلامة” و” أحلام سعيدة” .

كما تغيب أيضا لأول مرة منذ سنوات النجمة ياسمين عبد العزيز عن الموسم القادم ، بعد تواجدها بمسلسلات” ضرب نار ” و” اللي مالوش كبير” و” نحب تاني ليه” السنين الأخيرة وحققت بها جماهيرية كبيرة .

كذلك تغيب عن الموسم أيضا النجمة منى زكي بعد نجاحها السنين الأخيرة بمسلسلات تحت الوصاية” و” لعبة نيوتن” وغيرها .

أحمد سعد الدين : غياب يسرا سيكون مؤثرا بقوة وياسمين كونت ثنائي فني مع أحمد العوضي

أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن غياب يسرا في الموسم الرمضاني القادم 2024 سيكون مؤثرا بدرجة كبيرة ، لاسيما أنها على مدى 25 عاما الماضية غابت عن دراما رمضان مرتين فقط .

أضاف أن تواجدها السنوي كان موجودا بقوة ، لذلك غيابها في الموسم الدرامي القادم سيشعر الجمهور بفراغ كبير ليس بسبب جودة ماتقدمه فنيا في مسلسلاتها وانما فراغا لعدم ظهورها على الشاشة الصغيرة في أهم موسم درامي خلال العام القادم ، حيث أنها أحيانا كانت تقدم مسلسلا مميزا وأوقاتا أخرى تقدم مسلسلا متوسط الجودة .

أردف قائلا أن منى زكي لم تتواجد مثل يسرا في العشرة سنوات الماضية فهي تحرص على تقديم مسلسل تليفزيوني كل عامين ، وغيابها لن يكون مؤثرا بقوة مثل يسرا .

بينما ياسمين عبدالعزيز استطاعت تكوين ثنائي مع زوجها النجم أحمد العوضي السنين الأخيرة ، وغيابها سيشعر الجمهور بفراغ أيضا بسبب عدم وجود هذا الثنائي في دراما 2024 وفق” سعد الدين” .

ولفت الى أننا نريد أن نصل بالدراما المصرية أن نقول هذا مسلسل المؤلف والمخرج الفلانيين وليس مسلسل النجم أو النجمة ، لأن الفارق هنا سيكون كبيرا جدا فليس شرطا أن يتواجد نجما معينا كل عام في شهر رمضان لكن الأهم أن ندقق في المحتوى الفني المقدم .

فمثلا غياب رامز جلال في شهر رمضان سيشعر الجمهور بفراغ لأنه اعتاد وجوده كل عام في شهر رمضان ، برغم أنه لايقدم محتوى فني جيد .

محمد قناوي : فرصة منهن لإعادة حساباتهن مرة ثانية والقرار من المنتجين

ويرى الناقد الفني محمد قناوي أن غياب نجوم الصف الأول أحيانا عن شاشة ودراما رمضان يكون برغبة كبيرة منهم لاعادة حساباتهم مرة أخرى ، وذلك يرجع لأن العمل الدرامي الأخير الذي قدموه كان أقل من المستوى الفني المتوقع ، أو ان المنتج الذي كان يعمل مع هذا النجم يقوم بأخذ هدنة وراحة في العمل معه لبحث كيفية تسويقه مرة أخرى بموضوعات مختلفة لدى الجمهور .

أضاف أن النجم من الأفضل ألا يتواجد كل عام في دراما رمضان ، مثل النجم أحمد عز لايتواجد في موسم رمضان الا كل عامين وكذلك كريم عبد العزيز ، لكن بسبب مسلسل الاختيار السنين الأخيرة تواجدا الاثنين خلال عامين متتاليين أو ثلاثة كحالة استثنائية لمسلسل الاختيار ، بالاضافة أن كريم يتواجد بمسلسل ” الحشاشين ” بموسم رمضان 2024 لأنها تجربة من الصعب أن يتم رفضها .

وتابع أن هناك نجوما كبار يغيبون عن الموسم الرمضاني لسنوات مثل يحى الفخراني وغيرهم ، وهناك فنانين المنتجين أخرجوهم من حسابات الموسم الرمضاني مثل محمد رجب وشريف منير ، لذلك الأمر يحكمه قنوات العرض وحسابات المنتجين بدرجة كبيرة وليس قرارا من الفنان .

أردف قائلا أن المهم تقديم فنانا عملا دراميا مميزا ويجذب الجمهور، موضحا أن منى زكي لاتصنف كممثلة أو نجمة تلفزيون مثل هند صبري، أما ياسمين عبد العزيز فقامت بالتركيز على الدراما خلال السنين الماضية ، لكن يسرا غيابها سيكون مؤثرا بقوة عن الموسم القادم.

عمر عبد العزيز : غيابهم خسارة كبيرة في الموسم القادم

من ناحيته قال المخرج عمر عبد العزيز أن الدراما المصرية تعاني من أزمة حقيقية ، والمسلسلات التليفزيونية التي ستعرض في موسم رمضان 2024 ستكون أقل من الأعوام الماضية .

أوضح أن غياب هؤلاء النجمات عن الموسم الدرامي الأهم سنويا ، خسارة كبيرة حقيقة فالدول العربية تسير بسرعة الصاروخ في مهنة الفن ونحن مازلنا محلك سر دون تقدم .

وشدد على أننا نحتاج لخبرة فنانة ونجمة كبيرة مثل يسرا وغيابها سيكون مؤثرا بقوة في الموسم ، وكذلك لخفة دم ياسمين عبد العزيز ومنى زكي قدمت عملا دراميا رائعا في رمضان 2023 ، ووجودها يضيف كثيرا للسوق الدرامي سنويا .