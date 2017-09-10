نجل نتنياهو يزيل كاريكاتيره المناهض للسامية من فيسبوك

عبدالغفور أحمد محسنأزال يائير نتينياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، رسما كاريكاتيريا اعتبر مناهضا للسامية من صفحته على فيس بوك، اليوم الأحد، بعد أن أثار الأمر اعتراضا من قادة سياسيين في تل أبيب وزعماء المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.ونشر يائير، أمس السبت، رسمً

عبدالغفور أحمد محسن

أزال يائير نتينياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، رسما كاريكاتيريا اعتبر مناهضا للسامية من صفحته على فيس بوك، اليوم الأحد، بعد أن أثار الأمر اعتراضا من قادة سياسيين في تل أبيب وزعماء المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ونشر يائير، أمس السبت، رسمًا كاريكاتيريًا استخدم فيه ما وصفتها رابطة مناهضة التشهير، التي تراقب أنشطة معاداة السامية على مستوى العالم، بأنها صورة مناهضة للسامية على فيسبوك تسخر من بعض من منتقدي والده، وفقا لرويترز.

ويصور الرسم الملياردير الأمريكي جورج سوروس على رأس سلسلة غذاء ملوحا بالكرة الأرضية أمام عيني سحلية تليه في السلسلة ويتبعها آخرون منهم بعض من منتقدي نتنياهو.



وفكرة سيطرة رجال المال اليهود من أمثال سوروس على العالم من الأفكار التي يشيع استخدامها في أنشطة معادة السامية.



ويدعم سوروس التيار اليساري ومنظمات حقوق الإنسان التي وجهت انتقادات شديدة لإسرائيل بسبب أسلوب تعاملها مع الفلسطينيين.