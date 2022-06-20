نجل فضل شاكر يغني باللهجتين المصرية واللبنانية

قرر نجل المطرب اللبناني فضل شاكر ” محمد” تقديم أغنيات بصوته للجمهور العربي والمصري الأيام القادمة ، وستكون هذه الأغنيات باللهجتين المصرية واللبنانية أيضا ، من هذه الأغنيات أغنية بعنوان” لما لما ” ، وتعاون فيها محمد شاكر مع فريق عمل مختلف من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين الشاعر الغنائي محمود سليم والملحن تيم والتوزيع الموسيقي لمجد فولج .

وقام محمد شاكر تسجيل هذه الأغنيات الجديدة في احدى الاستوديوهات بالقاهرة مؤخرا ، وتأتي بعد تحقيقه مشاهدات جيدة لأغنيته السابقة ” خبرهن علي” وتعاون فيها مع وائل الأشقر ، ووصلت الأغنية لنصف مليون مشاهدة بمنصة يوتيوب .