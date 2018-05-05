نجل عنان : الفريق لم يتواصل مع جماعة الإخوان لدعمه مطلقًا

أحمد صبرى قال الدكتور سمير عنان، نجل الفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق والمرشح السابق للرئاسة، إن والده لم يتواصل مع جماعة الإخوان أثناء إعلانه الترشح، مؤكدًا أنه يتحدى وجود أى وثيقة أو دليل تدل على ذلك.يأتى ذلك على خلفية تصريحات ليوسف ندا، عضو التنظيم الدولى للجماعة، ع

أحمد صبرى





قال الدكتور سمير عنان، نجل الفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق والمرشح السابق للرئاسة، إن والده لم يتواصل مع جماعة الإخوان أثناء إعلانه الترشح، مؤكدًا أنه يتحدى وجود أى وثيقة أو دليل تدل على ذلك.

يأتى ذلك على خلفية تصريحات ليوسف ندا، عضو التنظيم الدولى للجماعة، عن تواصل الفريق عنان معه للتنسيق لدعمه فى الانتخابات.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد: لا يمكن افتراض وجود أى تواصل بين الأخوان وعنان، مؤكدًا أن جماعة الإخوان “شلة” تجمعت على الشر وسيردّ الفريق يومًا ما على تلك الادعاءات.