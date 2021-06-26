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نجل شقيق السادات يكشف تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان (فيديو)

وقامت بالسفر خارج مصر للعلاج وعادت خلال الشهور الماضية
عصام عميرة 9:14 م, السبت, 26 يونيو 21 9:14 م, السبت, 26 يونيو 21

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قال الدكتور محمد أنور السادات ، ابن شقيق الرئيس الراحل السادات ، إن جيهان السادات مصابة بعدة أمراض منذ فترة طويلة ، وقامت بالسفر خارج مصر للعلاج وعادت خلال الشهور الماضية، وكانت تتلقى العلاج في منزلها المتواجد في الجيزة .

وأضاف محمد السادات خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات تدهورت خلال الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى نقلها إلى المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة لتلقي العلاج تحت إشراف الفريق الطبي.

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وأوضح أنور السادات أن الرئيس السيسي وحرمه يهتمان ويتابعان الحالة الصحية لجيهان السادات، ووجها بتوفير الرعاية الكاملة لها، مؤكدا أن جيهان السادات ليست مصابة بفيروس كورونا.

وتابع أنور السادات أن السيدة جيهان السادات الآن في العناية وتتلقى العلاج على أمل أن يكون هناك استجابة لتعافيها، وجميع المواطنين يهتمون بالحالة الصحية لها.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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