نجل سامى عنان: بدأنا فى إجراءات مقاضاة هشام جنينة

أحمد صبرىقال سمير عنان نجل الفريق سامى عنان رئيس الأركان الأسبق إن والده بدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار هشام جنينة إثر تصريحاته أول أمس.وكان المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات قد صرح عن وجود مستندات خارج مصر لدى الفريق عنان تدين بعض ا

أحمد صبرى

قال سمير عنان نجل الفريق سامى عنان رئيس الأركان الأسبق إن والده بدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار هشام جنينة إثر تصريحاته أول أمس.

وكان المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات قد صرح عن وجود مستندات خارج مصر لدى الفريق عنان تدين بعض الشخصيات فى بعش الاحداث السياسية الماضية وهو ماجعل النيابة العسكرية تستدعيه وتقرر حبسه 15يوما.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم إلى أن الحديث عن وجود وثائق بالخارج عبث ويعد تشويها للقوات المسلحة وأحد قيادتها.

وأضاف: عائلة عنان لن تقبل بأن يتحدث أحدا عن والدى وسنستكمل الاجراءات القانونية ضد جنينة.