نجلا ديانا يستعيدان ذكرياتهما في فيلم بعد 20 عاما على وفاتها

وكالات:يُبث غدا الاثنين فيلم تلفزيوني وثائقي جديد عن الأميرة الراحلة ديانا يستعيد خلاله نجلاها الأميران وليام وهاري ذكريات طفولتهما بعد 20 عاما من موت أمهما المفاجئ.وقال قصر كينزنجتون في بيان إن فيلم (ديانا،أمنا:حياتها وإرثها) يتناول حياة وأعمال ديانا وتبلغ مدته 90 دقيقة.وقُتلت ديانا التي كانت

وكالات:

يُبث غدا الاثنين فيلم تلفزيوني وثائقي جديد عن الأميرة الراحلة ديانا يستعيد خلاله نجلاها الأميران وليام وهاري ذكريات طفولتهما بعد 20 عاما من موت أمهما المفاجئ.

وقال قصر كينزنجتون في بيان إن فيلم (ديانا،أمنا:حياتها وإرثها) يتناول حياة وأعمال ديانا وتبلغ مدته 90 دقيقة.

وقُتلت ديانا التي كانت الزوجة الأولى للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في حادث سيارة في باريس في أغسطس آب 1997 عندما كان عمر وليام 15 عاما وهاري 12 عاما وكانت هي عمرها 36 عاما.

ويظهر في الفيلم الأميران وليام وهاري وهما يتحدثان عن طفولتهما أثناء تفحصهما صورا في ألبوم عائلي جمعته ديانا.

وكان الأمير وليام قد قال في وقت سابق من العام الجاري إنه مازال يشعر بأثر الصدمة التي أصابته بفقدان والدتها بعد 20 عاما من وفاتها. وقال الأمير هاري إنه استعان بمشورة لمساعدته على تجاوز الحزن .

وسيُبث الفيلم الذي أعدته شركة أوكسفورد للأفلام والتلفزيون في المملكة المتحدة على قناة (آي.تي في) يوم الاثنين في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش.