نجلاء مرزوق: التحول الرقمي يواجه التهرب الضريبي ويحسن مناخ الاستثمار

كرمت وزاة المالية الدكتورة نجلاء مرزوق مساعد مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ضمن أكثر 30 سيدة تأثيرا داخل الوزارة ، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

وجاء التكريم برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبحضور عدد كبير من قيادات الوزارة من بينهم الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزیر المالية والوكيل الدائم، وداليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص، وهبة راضي مستشار الوزير للمراجعة الداخلية.

وأشادت الدكتورة نجلاء مرزوق، في تصريحات صحفية اليوم ، بحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقيادات الوزارة واهتمامهم بتمكين المرأة وإبراز دورها في صناعة النجاح والريادة والإيجابية داخل الوزارة وقطاعاتها المختلفة، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس الثقة في قدرات المرأة المصرية ودورها في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وذلك في ظل توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمشاركة المرأة في الحياة العملية بالدولة المصرية.

وأعربت عن سعادتها بهذا التكريم الذي يعد دافعاً كبيراً للنماذج والكوادر النسائية المؤثرة على مواصلة مجهودها ودورها في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في جميع الجهات والمؤسسات في الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن الدكتورة نجلاء مرزوق حصلت على الدكتوراه في مجال التمويل والاستثمار من جامعة قناة السويس، وحملت رسالتها عنوان “أثر التحول الرقمى على الإيرادات الضريبية”.

وقالت إن الدولة تبنّت منذ فترة قريبة الاتجاه إلى التحول الرقمي في معظم المجالات والأنشطة، وأصبحت الميكنة والمنظومة الإلكترونية ضرورة فرضها علينا التطور الهائل في وسائل تكنولوجيا المعلومات، لتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث أن التحول الرقمي يحقق عدة مزايا من أهمها مواجهة الفساد.

وأكدت أن التحول الرقمي له مردود إيجابي على زيادة الإيرادات الضريبية عبر حصر المجتمع الضريبي، وكذلك التحصيل الدقيق ومواجهة المتهربين، فضلا عن توفير سهولة كبيرة للممولين في التعامل مع المصلحة، الأمر الذي يحقق العدالة الضريبية و يسهم بشكل كبير في تهيئة مناخ الاستثمار.

واستطردت حديثها قائلة : إن الدولة تتجه بقوة في المسار الصحيح ، مشيرة إلى أن الاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني يعد أحد أبرز الموضوعات التي تساهم وتساعد وزارة المالية في تحقيق أهدافها واستكمال منظومة الإصلاح الضريبي، وتحقيق الالتزام الطوعي من جانب الممولين.