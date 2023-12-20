نجلاء بدر في حوار لـ«المال»: أنا ومراد مكرم ثنائي فني ناجح ويحزنني ما يحدث في فلسطين

حققت النجمة نجلاء بدر نجاحا لافتا مؤخرا بمسلسل ” صوت وصورة” انتاج أروما وشاركت في بطولته مع الفنان حنان مطاوع والفنان وليد فواز .

” المال” تحدثت مع نجلاء بدر عن كواليس المسلسل وشخصيتها فيه ، ورأيها أيضا في الأحداث السياسية بالوطن العربي وفلسطين حاليا وأمور أخرى تحدثت عنها ….إلى نص الحوار .

أعربت نجلاء بدر عن كونها تحمست لتقديم مسلسل ” صوت وصورة” مؤخرا لأسباب مختلفة فقالت : حالة الأمومة المختلفة التي قدمتها في المسلسل ، فهي ليست المرة الأولى التي أجسد فيها دور الأم ، لكن أحب هذا الدور جدا خاصة حينما يكون مكتوبا بصورة مميزة ، والقصة في المسلسل كانت جديدة فهي تتمثل أن شخصية ” نيرمين ” التي قدمتها تعيش مآساة حقيقية بعد علمها أن زوجها خائن ومتحرش ورغم ذلك ترفض أن تخبر أبنائها بذلك ، فكانت هناك تناقضات كثيرة في مشاعرها وانفعالاتها وأحاسيسها وأخفت ذلك عن أبنائها حتى لايوصمون بعار أبيهم أنه كان رجلا متحرشا ومات مقتولا وعانت بسبب ذلك من شيئا نفسيا داخليا ، فأصبحت تدافع عن الخطأ رغما عنها من أجل أبنائها .

أضافت في حوارها ل” المال ” ، أنها برغم عملها في منظمة حقوق المرأة ومن المفترض أنها تدافع عنها ، كانت تضطر للدفاع عن رجل متحرش وهذا التناقض جذبها بشدة ، واضطريت للجلوس مع مؤلف المسلسل في الكثير من المشاهد حتى أستوعبها جيدا وأفهم مغزاها وأستطيع تجسيدها بشكل سليم على الشاشة.

نجلاء بدر : أرهقتني مشاهدي في صوت وصورة وشعرت بزيادة ضربات قلبي

وعن انفعالاتها الشديدة التي قدمتها بشخصية ” نيرمين ” في المسلسل والتي لفتت الأنظار لها فقالت : أي مشهد كان فيه انفعال داخلي كان مرهقا لي بدنيا ، لدرجة أنني كنت أشعر بعد تأدية هذه المشاهد أن طاقتي انتهت وجسدي مرهقا وعضلات وجههي أيضا ، بسبب شدة الانفعال في تلك المشاهد وعلو الصوت بشكل كبير ، مضيفة ضربات قلبي كانت تزاد بسبب تلك المشاهد وكانت تأخذ طاقتي بشكل كامل ومرهقة جسديا وليس من ناحية الأداء، وحينما تتم اعادتها كان يجب أن أؤديها بشكل جيد بنفس الدرجة وذلك صعبا للغاية ، شعرت بعد تقديمها أنني أريد انهاء التصوير خلال هذا اليوم فورا .

نجلاء بدر : ليس عيبا أن نكون أنا ومراد مكرم ثنائي فني ناجح

أما عن تكرار تعاونها الفني مع الفنان مراد مكرم في أكثر من عمل فني ومنها ” صوت وصورة ” قالت نجلاء : لايقوم أحدا فينا بترشيح الآخر لآي عمل فني شاركنا فيه سويا ، سواء كان مسلسل ” فوق مستوى الشبهات” أو ” شبر مية ” و كذلك فيلم” ساعة استجابة” ومؤخرا مسلسل صوت وصورة ، فقد رشحت فيه قبل مراد مكرم تماما ، ثم بدأ القائمين على المسلسل في التفكير في الفنان الذي سيقدم دور الزوج الذي سيتم قتله فهو ليس دورا كبيرا وفوجئت بترشيح مراد في النهاية ، وفي الحقيقة قال لي أنه لامانع أبدا أن نكون أنا وهو ثنائي فني متكرر مثل النجمان أحمد السقا ومنى زكي في الكثير من الأعمال السينمائية وكذلك النجمان الكبيران عادل امام ويسرا ، فطالما توجد مساحة للتجديد فيما نقدم للجمهور فليس هناك مانع أبدا أن نكون ثنائي فني في أكثر من عمل ، ولو شعرنا أن هناك تكرارا فيما نقدمه معا لن نفعل ذلك .

نجلاء بدر : علاقتي بحنان مطاوع أسرية وصداقة منذ سنين طويلة

وعن تعاونها لأول مرة مع الفنانة حنان مطاوع بالمسلسل قالت : هذه أول مرة أتعاون فيها مع حنان مطاوع فنيا لكننا أصدقاء جدا منذ سنين طويلة على المستوى الأسري فيما بيننا وذلك لايعلمه أحدا ، فوالدتها الفنانة سهير المرشدي ووالدتي رحمة الله عليها كانا أصدقاء جدا ومن نفس المنطقة التي كانا يعيشان فيها ويذهبان لمعهد التمثيل معا ، وارتبطت أنا وحنان في فترة معينة بشكل كبير على مستوى الصداقة والأخوة ، وكنا نأخذ تدريبا لأعداد الممثل معا أيضا ومعنا النجوم بسمة وأحمد الفيشاوي ونيلي كريم والفنان الراحل أشرف مصيلحي ، فأنا من متابعي حنان جيدا ومحبيها وهي تستطيع اختيار أدوارها الفنية بصورة جيدة وتملك قاعدة جماهيرية كبيرة وممتعة ، وكنت سعيدة جدا حينما علمت أن بطلة المسلسل هي حنان.

نجلاء بدر : قبلت العمل في صوت وصورة لكون حنان مطاوع متصالحة وتملك جمهورا كبيرا

أما عن سبب قبولها أن تكون بطولة المسلسل لحنان مطاوع الفترة الماضية قالت : لأنها انسانة متصالحة مع نفسها كثيرا وفنانة موهوبة وأنا أريد أن أمثل أمام فنانين مهمين وموهوبين ، هي ذكية جدا في عملها الفني والجمهور شعر بقوة المشاهد بيني وبينها في المسلسل ، أرى أن العمل الفني مثل مباراة كرة القدم فلو كان الممثلين أقوياء في أداءهم ستظهر المشاهد بينهم بشكل ممتع على الشاشة .

وفيما يتعلق بالدور الذي تتمنى تقديمه في الفترة القادمة قالت : أتمنى أن أشارك في عمل فني كبير من حيث شركة الانتاج والمخرج والكاتب، الأهم عندي أن يكون هذا التكوين مميزا وبالتالي سيظهر الدور الذي سأقدمه بصورة رائعة.

نجلاء بدر : الأحداث السياسية جعلتني أعيش حزن واكتئاب شديد

ووصفت الأحداث السياسية بالوطن العربي قائلة ” حينما شاهدت هذه الأحداث والمجازر التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي تجاه أهل غزة وفلسطين أحسست باكتئاب شديد وحزن كبير ، لافتة الى أنه تتضامن مع القضية قدر استطاعتها عبر حساباتها الرسمية .

حيث أن الأمر هو جزء من تكوين أضخم مننا بكثير وأكبر من مصر ، فهناك دول بينها سياسات وتعاون واقتصاد لذلك اتخاذ قرارات معينة ستكون صعبة هذه الأيام ، لذلك أشفق على السياسين بصورة كبيرة ، والطرف الآخر يحاول استفزازنا بأي شكل لذلك يجب ضبط النفس بدرجة كبيرة ، لأننا لانريد الحرب بالطبع ولايمكن احتمال الصورة التي نراها بفلسطين في بلادنا مصرأبدا في يوم من الأيام .

وعن حقيقة تقديم جزء ثالث لمسلسل ” رمضان كريم ” كشفت نجلاء قائلة : لأعتقد ذلك لأننا قدمنا الجزء الثاني للمسلسل هذا العام بضغوط من الجمهور ، والمؤلف أحمد عبد الله لم يكن يريد تقديم الجزء الثاني لكن بسبب ضغط الجماهير رضغ لذلك ، حيث كان يرفض فكرة التكرار وتقديم جزء ثان ، المنتج أحمد السبكي قام بالضغط عليه بسبب الجمهور ، برغم أنني أرى أن مسلسل رمضان كريم يحتمل تقديم أجزاء أخرى لأنه يرصد الحياة الاجتماعية لأحدى الأحياء بمصر خلال 30 يوم بشهر رمضان الكريم .

وعن مشاركتها في موسم رمضان القادم 2024 أوضحت نجلاء قائلة : حتى الآن فموسم رمضان القادم لم يبدأ فعليا ، ومعظم المسلسلات التي يتم تصويرها حاليا كانت عبارة عن مشاريع تم البدء فيها منذ العام الماضي باستثناء مسلسل ” نعمة الأفوكاتو ” لمي عمر والمخرج محمد سامي ، ولم أوقع حتى الآن على مسلسل معين لكن توجد بعض السيناريوهات التي سأقرأها الأيام القادمة لأختار منها .