نجلاء بدر: الفن يقدم للجمهور وسعيدة بعودة فضل شاكر

·فضل شاكر أفضل الأصوات وكنت سعيدة بعودته حوار- أحمد حمدي التقت "المال" نجلاء بدر وتحدثت معها عن كواليس المسلسلين ورأيها في مقولة أن هذا المسلسل هو رقم 1، ورأيها في غناء المطرب اللبناني فضل شاكر لتتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" (قبل تغيير التيتر) والأزمة التي تعرض لها المسلسل بعدم عرضه على قناة

·فضل شاكر أفضل الأصوات وكنت سعيدة بعودته

حوار- أحمد حمدي



التقت “المال” نجلاء بدر وتحدثت معها عن كواليس المسلسلين ورأيها في مقولة أن هذا المسلسل هو رقم 1، ورأيها في غناء المطرب اللبناني فضل شاكر لتتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى” (قبل تغيير التيتر) والأزمة التي تعرض لها المسلسل بعدم عرضه على قناة مصرية وأمور أخرى تتحدث لنا.

قالت النجمة نجلاء بدر إن شخصيتها التي قدمتها في مسلسل أمر واقع في شهر رمضان غلبت عليها طابع الكآبة والحزن طيلة الوقت ما أصابها باكتئاب طيلة فترة التصوير لأنني يجب أن أغوص في الشخصية، وأتقمص روحها وملامحها بداخلي.

وأكدت في حديثها للمال أنها حتى الآن راضية عن نسبة مشاهدة المسلسل في شهر رمضان، حيث تم عرضه في أكثر من محطة فضائية مختلفة ويشاهده الجمهور في كل مكان، بالإضافة لمشاهدته على يوتيوب أيضا.

وتابعت: مسلسل أمر واقع يهدف لإيصال رسالة مهمة للناس أن قدرنا في حياتنا أمر محتوم علينا، ولا مفر منه أبدا مهما حاولنا، وذلك يظهر جليا في الكثير من أحداث العمل.

وعن تعاونها مع شركة اروما للإنتاج الفني لأول مرة في مسلسل أمر واقع قالت: الشركة قدمت الكثير من الدعم المادي والمعنوي والنفسي لي ولكل فريق العمل حتى نقدم مسلسلا مميزا للمشاهدين.

وعن تجربتها في مسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا قالت نجلاء: تعتبر هيا المرة الثانية التي التقي بها مع يسرا في عمل فني بعد مسلسل فوق مستوى الشبهات منذ سنوات والمسلسل حقق أصداء جيدة برغم عدم عرضه على قناة مصرية في شهر رمضان.

ولفتت إلى أن الأزمة التي تعرض لها بعد غناء المطرب اللبناني فضل شاكر للتتر الفترة السابقة لم تكن تتمنى أن يحدث ذلك لأنها ترى أن صوته أفضل الأصوات في الوطن العربي، وكنت سعيدة بعودته وغنائه لتتر مسلسلنا، وقلت لو كان مدانا بأي تهمة يتم محاكمته لكن لو لم يدان بأي شي فأهلا بعودته ونأخذه في أحضاننا، وإن كنت أرى أنه مازال يمارس حقوقه في الحياة وطرح الفترة الماضية أغنية جديدة مع ابنه، وتعاقد على تتر مسلسلنا لذلك ليس مختفيا عن الأنظار، وسعدت جدا بعودته وكنت أتمنى ألا يكون هناك غبار عليه، وتم حذف صوته من تتر المسلسل لحماية العمل لكن مازالت الاغنية موجودة على يوتيوب واشخاص كثيرين يسمعونها.

وعن عدم عرض المسلسل على قناة مصرية أوضحت أن ما تعرض له حدث لكثير من المسلسلات مثل أرض النفاق للنجم محمد هنيدي، وأهو ده اللي صار الذي لم يعرض من الأساس، وتم إيقاف تصوير بعض الأعمال أيضا.

وعن كثرة الإعلانات الموجودة في شهر رمضان هذا العام قالت نجلاء: عدد الإعلانات زاد بدرجة كبيرة في موسم رمضان هذا العام، مؤكدة أنه لم يعرض عليها تقديم إعلانات هذا الموسم ومن أكثر الإعلانات التي شاهدتها مشاركة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز وإعلان النجم أحمد زكي أيضا أعجبت به كثيرا.

وأعربت نجلاء عن استيائها من ترديد الكثيرين في شهر رمضان أنهم رقم 1 لان الفن نقدمه للجمهور للمتعة وتحقيق رسالة سامية وليس بهدف التفاخر أننا رقم 1، مضيفة الفنانون الكبار في الزمن الماضي مثل أحمد زكي ونور الشريف كانا يقدمان أعمالا فنية في نفس التوقيت ويفرحون لبعضهم دون أن يقول أحد عن نفسه أنه الأفضل ورقم 1.

وعلقت نجلاء أيضا على ما كتبه النجم محمد رمضان على حسابه الرسمي منذ أيام وأثار ضده هجوما لاذعا على مواقع التواصل الاجتماعي حينما وصف نفسه بالأفضل ولا عزاء للأغبياء فقالت: محمد رمضان موهبة كبيرة وحقق نجومية في الوطن العربي في سنوات قليلة، ومن حقه أن يتفاخر بنجاحه ومن حق أي شخص أن يرى ما يفعله ويقوله سيئا وهو من سيحصد نتيجة ما يقوم به في الفترة القادمة سواء خيرا أو شرا.