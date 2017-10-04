نجت من مجزرة فيجاس بفضل هاتفها الذكي

سكاي نيوز عربيةنقل موقع "لاس فيغاس ناو" عن سائق أجرة أقل تلك السيدة من موقع الحادث قوله إنه تلك المرأة أرته هاتفها الذكي وقد علقت فيه رصاصة أطلقها مرتكب الاعتداء الدموي.ولا تزال قصص الناجين من "مجزرة لاس فيجاس" الدامية تتواتر شيئا فشيئا، وكان آخر تلك القصص نجاة سيدة بأعجوبة من الموت بفضل هاتفها

سكاي نيوز عربية

نقل موقع “لاس فيغاس ناو” عن سائق أجرة أقل تلك السيدة من موقع الحادث قوله إنه تلك المرأة أرته هاتفها الذكي وقد علقت فيه رصاصة أطلقها مرتكب الاعتداء الدموي.

ولا تزال قصص الناجين من “مجزرة لاس فيجاس” الدامية تتواتر شيئا فشيئا، وكان آخر تلك القصص نجاة سيدة بأعجوبة من الموت بفضل هاتفها الذكي.

وكان هاتف “أيفون” قد بدا مهمشا بسبب تلك الرصاصة، ولكن المرأة، التي لم يعرف اسمها لم تصب بأي أذى.

وقتل 58 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 500 آخرين خلال إطلاق النار على الحاضرين في حفل موسيقي في لاس فيجاس على يد رجل في الرابعة والستين من العمر.

وقد اقترف ستيفن مادروك تلك المجزرة من غرقته في الطبقة الثانية والثلاثين في فندق مطل على الباحة، التي كان يقام فيها الحفل.