نجاح مناورة افتراضية لمكافحة بقع زيتية في ميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح المناورة الافتراضية لعملية مكافحة تلوث وانسكاب بترولي بميناء غرب بورسعيد “مصرالمحروسة 19” بالتعاون بين اللجنة المركزية لمكافحة التلوث البترولي والمواد الخطرة المنقولة بحراً التابع لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة بتروسيف التابعة لقطاع البترول،وذلك للتدريب على مكافحة ومحاصرة البقع الزيتية المحتملة أو الانسكاب البترولي الذي قد ينجم عن عبور السفن العملاقة في المجرى الملاحي للقناة وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية.

وفي هذا السياق، أشاد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية بالتعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة في المناورة ضمن خطة الطواريء الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت مؤكداً على إلتزام الهيئة الاقتصادية بمراعاة المعايير البيئية واتخاذ كافة التدابير واحتياطات الأمن والسلامة وفق متطلبات استراتيجية التنمية المستدامة مصر2030.

الجدير بالذكر أن اختيار موقع المناورة بميناء غرب بورسعيد خاصة الرصيف السياحي، يهدف إلى التدريب على إدارة الأزمات ومواجهة حوادث التسرب الزيتى البحري المُحتملة وهو ما يدعم جهود تطوير الميناء ورفع كفاءته، بما يحقق الاستغلال الأمثل لإمكانيات وقدرات الميناء ويعزز من قدرته التنافسية بين موانيء البحر المتوسط.

وقد تضمنت المناورة الافتراضية المشتركة تنفيذ سيناريو محتمل يمكن التعامل به في حال وقوع حادثة تلوث بالزيت أو انسكاب بترولي، والعمل على احتواء بقعة الزيت المتسربة من أحد السفن العابرة بالقناة ومثيلاتها ،للتعامل مع حادث التلوث وفق أحدث تقنيات مكافحة التلوث ليكون محاكى التلوث بمثابة مقر لإدارة الأزمات فى حال وقوع أى حادث تلوث محتمل لتحقيق أفضل فهم لتنفيذ خطط الطوارئ والتشريعات التي تحكم التأهب والاستجابة في مواجهة حوادث التسرب الزيتي.

تجدر الإشارة بأن المناورة قد شاركت بها محافظة بورسعيد، والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، والأطقم الفنية لمكافحة التلوث .