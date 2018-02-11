نجاح قانون إنهاء المنازعات في تحصيل 15.6 مليار جنيه للخزانة العامة

مها أبوودن وافق مجلس النواب اليوم، الأحد، على إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، نظرًا لما حققه قانون رقم 79 لسنة 2016 من نجاح في التطبيق تتمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه، من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشر

مها أبوودن



وافق مجلس النواب اليوم، الأحد، على إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، نظرًا لما حققه قانون رقم 79 لسنة 2016 من نجاح في التطبيق تتمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه، من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية (ضرائب دخل – ضرائب مبيعات).

وأكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم أن الفترة الأخيرة من العمل بقانون انهاء المنازعات شهدت أيضًا انهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبي، تقدم الممولون بطلبات إلى لجان التصالح لإنهاء هذه المنازعات التي تتعلق بملفات في ضرائب الدخل والمبيعات، مشيرة إلى أن هذا الإقبال على التصالح يرجع الى ما لمسه الممولون من جدية من جانب هذه اللجان في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.

وذكر بيان الوزارة ان عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين قد شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبة، اقبالا متزايدا حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز عن 50% من اجمالي عدد الطلبات المقدمة عموما، وهو ما دفع وزارة المالية لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين اخرين الي جانب ان هذا التجديد يأتي استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الاعمال وعلي راسها اتحاد الصناعات واتحاد البنوك وكذلك كبار مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية.

وأشارت الوزارة الي ان عمرو الجارحي وزير المالية اصدر تعليمات للجنة العليا لانهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة انهاء المنازعات معهم ، مشيرة الي موافقة مجلس النواب على ما طلبه وزير المالية علي إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضا بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وبحيث تنظر امام لجان المنازعات وذلك اعتبارا من تاريخ اعادة العمل بالقانون.

وناشدت وزارة المالية ممولي الضرائب والمسجلين بضرائب القيمة المضافة الذين لديهم منازعات او قضايا منظورة امام القضاء بمختلف درجاته او لجان الطعن تتعلق بخلافات مع الإدارة الضريبية بسرعة التقدم بطلبات للاستفادة من مزايا قانون انهاء المنازعات الضريبية بحيث يتجنب تحمل غرامات تأخير التي تترتب علي طول مدة التقاضي امام المحاكم مع تجنب أيضا المصاريف القضائية.

وأكدت الوزارة ان قانون انهاء المنازعات بصيغته الجديدة يتيح للجان انهاء المنازعات النظر في جميع أنواع الضرائب في أي مستوي من مستويات النزاع سواء المنظورة امام لجان الطعن الخاصة بضرائب الدخل او المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة والضريبة العقارية، او المنظورة أيضا امام المحاكم بجميع درجاتها وبما فيها القضاء الإداري.