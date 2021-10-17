نجاح المفاوضات مع الخط الملاحى «إم سى إس» على تنشيط سياحة الكروز فى غرب بورسعيد

اعتبارا من 2023.. و70% تراجعا فى أعداد السفن العابرة

أعلن اللواء عادل رزق مدير عام ميناء غرب بورسعيد نجاح التفاوض مع الخط الملاحى «إم إس سى Msc» لوضع ميناء بورسعيد السياحى على جدول رحلاته إلى مصر اعتباراً من عام 2023 لزيادة معدلات حركة السفن السياحية إلى الميناء (سياحة الكروز) الذى يعانى من تراجع شديد.

وقال – خلال لقائه مع أعضاء الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد – إن الهيئة بصدد تعزيز الخدمات المقدمة فى ميناء غرب بورسعيد والمتعلقة بخدمات توريد السفن بالمياه والوقود، لافتا إلى قيام الهيئة بالتفاوض حاليا مع إحدى شركات البترول بجانب شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونيه تحسبا للزيادة المتوقعة فى عدد السفن بعد انتهاء مخطط تطوير الميناء.

كانت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة «msc» قامت بتدشين خدمة أسبوعية للسفن السياحية بين ميناءى سفاجا المصرى وجدة السعودى لنقل السياح الخليجيين لمصر لأول مرة تستمر حتى نهاية أكتوبر فيما يتم تدشين خدمة جديدة خلال شهر نوفمبر المقبل بين موانئ مصر والسعودية والأردن.

وكشف مصدر مطلع لـ«المال» عن تراجع شديد فى إجمالى السفن السياحية العابرة لقناة السويس العام الجارى، مقارنة بالعامين السابقين.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة قناة السويس حصلت «المال» على نسخه منه عبور 25 سفينة بحمولة قدرها 1.54 مليون طن فى الفترة من أول يناير وحتى 12 سبتمبر الماضى.

فيما سجل البيان عبور 82 سفينة بحمولة قدرها 4.67 مليون طن خلال عام 2020 مقارنة مع 105 سفن بحمولات قدرها 5.49مليون طن خلال عام 2019.

وأوضح المصدر المطلع أن الهيئة تمنح سفن الركاب والسفن السياحية واليخوت التى تبلغ حمولتها الكلية لقناة السويس 300 طن فأكثر تخفيضا قدره %50 فى رحلتى الذهاب والعودة فى حالة زيارة الموانئ المصرية على البحرين الأبيض والأحمر شرط ألا تقل مدة التوقف فى الموانئ المصرية عن 72 ساعة، وإذا قلت عن 72 ساعة بحد أدنى 18 ساعة يحتسب التخفيض %50 فى عدد الساعات فى الموانى المصرية ويجب ألا تقل مدة التوقف فى موانئ البحر الأحمر عن نصف مدة التوقف فى الموانئ المصرية.

من ناحيته، أكد عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن الغرفة تدرس حاليا المعوقات التى تواجه السفن واليخوت السياحية فى ميناء غرب بورسعيد بالمقارنة مع موانئ الجونة ومرسى علم وبورت غالب وشرم الشيخ.

ولفت إلى أن ميناء بورسعيد السياحى كان يزدهر بالوفود إلا أن المغالاة فى الرسوم دفعت السفن للهروب وخاصة اليخوت، مضيفاً أن يختا طوله 15 مترا تصل رسومه إلى 5 آلاف جنيه وتصريح تمكين سفر اليخت يتكلف 1000 جنيه بعد أن كان لا يزيد عن 18 جنيها.

ودعا وزارة السياحة إلى تفعيل دورها فى تسويق تلك التخفيضات التى تمنحها هيئة قناة السويس للسفن واليخوت السياحية والتنسيق مع وزارة النقل لتطوير الموانئ وتذليل العقبات التى تواجه سياحة الركاب.

وطالب وزير السياحة والآثار بالاهتمام بالسياحة البحرية وتسويق الموانئ المصرية على شركات السياحة العالمية واستغلال التخفيضات التى أصدرتها هيئة قناة السويس على رسوم العبور للسفن السياحية، والتى تخصم من تكلفة تشغيل الرحلة التى تنعكس بشكل إيجابى على سعر البرنامج.