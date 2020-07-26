نجاح الطائرة البرمائية الصينية «أيه جي 600» في رحلتها الأولى فوق البحر

نجحت الطائرة البرمائية الصينية الكبيرة “أيه جي 600” التي طورتها الصين محليًا في رحلتها الأولى فوق البحر صباح اليوم الأحد في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ بشرقي الصين، حسبما أعلن مطورها.

الطائرة البرمائية الصينية تقلع من البحر

وقالت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك)، وهي شركة مملوكة للدولة لصناعة الطائرات، إن الطائرة أقلعت من البحر قبالة ساحل تشينغداو في الساعة 10:18 صباحًا، وأكملت الرحلة التجريبية بعد تحليق لمدة 31 دقيقة تقريبًا.

وأضافت أفيك أن الرحلة الأولى الناجحة من البحر هي خطوة رئيسية إلى الأمام في تطوير هذه الطائرة البرمائية الكبيرة بعد رحلتها الأولى في عام 2017 وإقلاعها الأول من خزان مياه في عام 2018.

من ناحية أخرى، سمحت بكين للحافلات العامة ومترو الأنفاق فيها بالعمل بكامل طاقتها، كجزء من جهود تخفيف القيود الرامية إلى احتواء مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتم رفع السعة الاستيعابية من الركاب للحافلات العامة من 90% إلى 100%، بينما رُفعت سعة مترو الأنفاق من 80% إلى 100%، وفقا للجنة النقل ببلدية بكين.

وقالت اللجنة إن ارتداء الكمامات إلزامي على متن الحافلات العامة وقطارات مترو الأنفاق.

ولم تسجل بكين حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة المنصرم، وهو اليوم الـ19 على التوالي دون تسجيل أي إصابة جديدة فيها.

وخفضت بكين يوم الاثنين الماضي مستوى استجابتها للطوارئ بشأن كوفيد-19 من المستوى الثاني إلى الثالث، وذلك بعد عدم تسجيل إصابات مؤكدة جديدة بكوفيد-19 لمدة 14 يوما متتالية.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال