نجاح التجربة الأولى لنقل مركب خوفو إلى المتحف المصري الكبير

نجح فريق العمل بالمتحف المصري الكبير في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى ، إلى المتحف.

وقال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن هذه هي التجربة الأولى ضمن سلسلة من التجارب التي سيقوم بها فريق العمل الهندسي والأثري من المتحف بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، لضمان وصول المركب بأمان.

وأضاف مفتاح أن عملية النقل ستتم بواسطة العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد، والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

وأوضح أن التجربة تهدف إلى اختبار كفاءة العربة وقدراتها على التحمل أثناء عملية السير على المحاور المختلفة للطرق صعودا وهبوطا، إضافة إلى معرفة مدى قدرتها على المناورة في المنحنيات وفروق الارتفاعات بالطرق، وهي تحمل أوزانًا مماثلة لوزن المركب، ونموذجًا للهيكل المعدني الواقي لها، وبنفس الطول والعرض.

وأكد أن التجربة أثبتت نجاحها؛ وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح، حيث تم الاطمئنان الكامل على توازن العربة، وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق.

وقال إنه قد تم فصل المركب عن مبنى المتحف الحالي وأصبح المركب والهيكل المعدني جزءاً واحداً تمهيداً لعملية النقل النهائية بعد الانتهاء من المتبقي من الاعمال الهندسية.

وأشار الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف، إلى أنه تم الانتهاء من تهيئة مركب خوفو الأولى للنقل مع إحكام تثبيت الهيكل المعدني حول جسم المركب لحمايتها والحفاظ عليها أثناء عملية النقل، علما بأنه قد تم الانتهاء من جميع الأعمال الأثرية المرتبطة بفك الأجزاء البسيطة والتغليف والحماية.

وقد شارك فى التجربة فريق من وزارة الداخلية لتنظيم وتيسير حركة المرور وتأمين التجربة، مما ساهم بشكل كبير في نجاحها.