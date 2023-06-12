نجاح أول عملية تموين سفن بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد، وبذلك تدخل خدمة تموين السفن العابرة بقناة السويس حيز التنفيذ لأول مرة بموانئ المنطقة الاقتصادية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية.

وأكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ خدمة تموين سفينة البضائع العامة VALENCIA EAGLE بعد تزويدها من البارجة DILOS التابعة لشركة MINERVA بسعة 380 طن مازوت، حيث استغرقت عملية التموين 3 ساعات بميناء شرق بورسعيد.

وأشار جمال الدين إلى أن عملية تموين السفينة تمت وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها، حيث تم اتباع جنيه إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية طبقا للأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن.

تنفيذ خدمات تموين السفن

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن بموانئ المنطقة يجعل مصر رائدة فى مجال الطاقة ويجذب الكثير من الخطوط الملاحية مما يعد انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس والبترول انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء فى إطلاق هذه الخدمة من ميناء شرق بورسعيد بعد إصدار أول رخصتين لتموين السفن بالوقود لشركتى مينيروفا وبينونسيولا.