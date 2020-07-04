رياضة

نجاة لاعب الزمالك السابق هشام يكن من حادث مروع على طريق شرم الشيخ

برفقة زوجته الإعلامية سحر شعراوي، أثناء قضائهما إجازة قصيرة
إسلام مصطفى 11:01 م, السبت, 4 يوليو 20 11:01 م, السبت, 4 يوليو 20

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نجا هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من حادث سير مروع، اليوم السبت، على طريق شرم الشيخ، برفقة زوجته الإعلامية سحر شعراوي، أثناء قضائهما إجازة قصيرة.

وأعلنت شعراوي، خلال حسابها الرسمي على فيسبوك تفاصيل الحادث، حيث قالت: «عملنا حادثة جامدة على طريق شرم الشيخ اتكتبلنا عمر جديد انا وهشام والبنت اللي بتساعدنا في البيت.. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل».

هشام يكن هو أحد لاعبي الزمالك ومنتخب مصر القدامى، حيث شارك مع المنتخب في نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، والجدير بالذكر أنه أحرز هدفين فقط طوال مشواره الكروي مع نادي الزمالك.

ولعب هشام يكن خلال مسيرته الاحترافية مع نادِ واحدٍ في موسمين ولم سجل خلالها أي هدف ضمن 43 مباراة، ولم يفوز بأي موسم بالكأس وفاز موسمين بالدوري.

كما خاض هشام يكن مسيرته مع نادي الزمالك في موسم 1991–92 ولمدة موسمين، مشاركًا في 43 مباراة ولم يسجل أي هدف.

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بقلم إسلام مصطفى

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