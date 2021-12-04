نجاة عمر كمال من تحقيق «الموسيقيين» .. غناء على أوتار الأزمات

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال،إنهاء أزمته مع نقابة الموسيقيين وذلك انتهاء التحقيق معه من جانب النقابة على خليفة اتهامه بإهانة مصر. غير أنه يعيد الأنظار نحو استمرار مطربي المهرجانات على أوتار الأزمات لاسيما منذ العامين الماضيين. كمال كان الأكثر تداولًا…

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال،إنهاء أزمته مع نقابة الموسيقيين وذلك انتهاء التحقيق معه من جانب النقابة على خليفة اتهامه بإهانة مصر.

غير أنه يعيد الأنظار نحو استمرار مطربي المهرجانات على أوتار الأزمات لاسيما منذ العامين الماضيين.

كمال كان الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية ، بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية إحالته للتحقيق على خلفية حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن قام بتغيير كلمات مهرجان «بنت الجيران» من «خمور وحشيش» لـ «تمور وحليب»، وذلك احتراما للجمهور والأراضي السعودية، قائلا: «لايقة على البلد الطاهرة اللى واقفين على أرضها».

وأدى تفسير عمر كمال لسبب تغيير كلمات الأغنية إلى انتقادات واسعة من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد المتابعين على مقطع الفيديو من الحفل عبر «تويتر»، قائلا: «الأراضي المصرية طاهرة زي السعودية ياعمر»، بينما أضاف آخر: «وهي مصر اللي مش طاهرة.. ياريتك ما علقت وقفلت بقك»، وعلق ثالث: «ده على أساس أن مصر بلد مش طاهرة، ده حتى ربنا ذكرها في القرآن.. ابقي افهم الكلام قبل ماتقولو».

وعلى خلفية ذلك، أعلنت نقابة الموسيقيين، إحالة عمر كمال للتحقيق مؤخرا ،

وقالت النقابة في بيان الأربعاء، إن “مصر وطن مقدس ومصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تهان”.

قبل أن يعلن كمال عبر صفحته بفيسبوك: “الحمد لله أن مافيش حد هايقدر يشمت فينا ” .

هاني شنودة : مفترض أي شخص يخطأ ويقدم كلاما خارجا أو يتلفظ بشيئا غير منضبطا يتم معاقبته .

يرى الموسيقار هاني شنودة أن فناني المهرجانات وصلوا للحد الأقصى فيما يتلفظون به ويجب أن يتم المحاسبة ليس من أي جهة سوى المختصة بالحفاظ على الآداب في المجتمع المصري .

ولفت إلى أنه لا يوجد في الموسيقى نوتة موسيقية مؤدبة وأخرى غير مؤدبة ، الأمر كله يتوقف على الكلام المقدم في هذه الأغنيات ليس أكثر .

ولفت شنودة إلى أنه مفترض أي شخص يخطأ ويقدم كلاما خارجا أو يتلفظ بشيئا غير منضبط يتم معاقبته، لكن مايحدث حاليا لأغراض وأهداف أخرى لايريد الخوض فيها أو التحدث عنها.

وأشار إلى أن هناك مايسمى فن الراب وكان موجودا في مصر منذ سنين ومعترف به عالميا أن يتم ترديد كلاما على أرتام موسيقية معينة وذلك ليس فيه عيبا ، والخطأ أن يقدم كلاما فيه اسفاف وتعبيرات غير لائقة من أي فنان مهرجانات .

محمد العدل : خدمة الأعضاء أهم من إثارة المشاكل

وأعرب المنتج محمد العدل أنه ليس مع ماقاله وفعله عمر كمال بالمملكة السعودية وأثار به جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وليس مع مطربي المهرجانات ، وإنما هو ضد مايفعله نقيب الموسيقيين هاني شاكر هذه الفترة تماما .

ويضيف أن مايفعله شاكر ليس صحيحا لأن النقيب مفترض عليه أن يساعد أعضاؤه ويرعاهم صحيا في المقام الأول لكن هاني شاكر حينما سئل مؤخرا عن الرعاية الصحية للاعضاء كان رده في إحدى البرامج التليفزيونية ” أنا مش هاشتغلهم دادة ” .

وأوضح أن النقيب مهنته الأساسية خدمة الأعضاء صحيا ونقابة الموسيقين هي أغنى نقابة في النقابات الفنية بمصر ورغم ذلك يعطي شاكر 400 جنيه كمعاش للاعضاء وهو مبلغ لايكفي حياة كريمة لأي شخص في هذا الوقت .

وأكد العدل أن خدمة الأعضاء أهم من هذه المشاكل المثارة يوميا من شاكر.

وتساءل: “ماهي فكرة اقحام اسم مصر في كل أزمة له، وهل حينما يقول عمر كمال أن السعودية أرض طاهرة معنى ذلك أنه ذم في بلده مصر وأنها ليست أرض طاهرة”.

وتساءل العدل: “لماذا يعلن هاني شاكر في كل مشكلة للجميع بدلا أن يتم الأمر داخل النقابة دون هذا الإعلان لو أراد التحقيق مع أي شخص أخطأ ؟”.

كما تساءل: “لماذا أوقف 19 واحدا منهم مؤخرا في كشف واحد وأعلن ذلك بدلا أن يحدثهم ليتم التحقيق معهم في النقابة فهو من أعطى لهم تصريحا قبل ذلك؟”.

وتابع العدل قائلا: “ليست مهمة هاني شاكر لو غنوا كلاما خاطئا التعامل معهم من خلال الرقابة الفنية وليست نقابة الموسيقين يمكن حبسهم وليس منعهم من الغناء فقط ، لكن هاني شاكر حقيقة يحاول الظهور في الكادر طيلة الوقت بمايفعله وهو حر في تصرفاته” .

ولم يتسن الحصول على تعليق من الفنان هاني شاكر بشأن ما ذكره العدل غير أن سبق أن رد أمير الغناء العربي على المليادير نجيب ساويرس رافضا أن يتم حصر النقابة في تقديم خدمات فقط.

وأضاف آنذاك قائلا:”الأخ اللي بيقول انت بتهتم بالمعاشات هو أنا جاي اشتغل داية في النقابة واللي عيان اديله الدوا والمسكين اديله لقمة ايه الكلام الفارغ دة”

واسترسل قائلًا “دور النقابة اني احافظ على اعضائي والمهنة والشكل العام ومينفعش نبقى في عصر فيه السيسي ويبقى دة الفن اللي متصدر وانا مش بتجنى على حد محدش فيهم عضو نقابة مفيش غير شاكوش وحمو بيكا وحمو بيكا امتحن وسقط وخلاص ملوش علاقة بالنقابة وشاكوش لحد ما ارتكب الجريمة اللي الاساتذة الاتنين شايفين أنها عادي”

وحول دور المصنفات الفنية قال “ده دور النقابة ودور المصنفات الفنية وفي تنسيق بيني وبين دكتور خالد عبد الجليل ومينفعش عضو عندي يطلع يقل ادبه وده قانون في النقابة أنه يلتزم بالآداب العامة”