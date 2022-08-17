أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية طب الزقازيق 2022 ، حيث تستعد الجامعة لاستقبال أوراق الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بطب الزقازيق .

ووفقا لنتائج المرحلة الاولى من التنسيق فقد سجلت نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الزقازيق 2022 نحو 385 درجة ما يعادل نحو 93.90 %.

طلبه الثانوية العامة

عادة ما يعمل خريجي كليات الطب أطباء بشريين في القطاعات والوجهات التالية :

المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

وزارة الصحة.

المراكز الصحية.

مراكز الأبحاث الطبية.

العيادات الطبية الخاصة.

وتتضمن الشروط الخاصة بالقبول الا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 21 عام , و تقبل الكليه الحاصلين علي الشهاده الثانويه العامه من شعبه علمي علوم ويجب على الطالب التوجه بعد اعلان نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الزقازيق 2022 بالذهاب الى الكلية وتقديم الاوراق الخاصة بهم مع اوراق الترشيح للكلية لبدء القيد بالكلية للعام الدراسي 2022-2023.

كما يترقب طلاب الثانوية العامة بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية بعد إعلان نتيجة المرحلة الاولي اليوم.

وتستعد جامعة الزقازيق الأهلية بخلاف جامعة الزقازيق الحكومية لاستقبال الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة وما يعدالها اعتبار من العام الجامعى 2022-2023 ، من خلال 4 كليات.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2022-2023

نظام تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حددت نظام القبول بالجامعات الأهلية، والتي ستدخل في نظام التنسيق الحكومي.

وذلك من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية.

وبذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة.

وسيقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب.

وقال د.شعلان إن جامعة الزقازيق الأهلية ليست هادفة للربح .

وأستكمل إن مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2022-2023 ، المقررة أقل من القيمة الفعلية للخدمات المقدمة للطلاب في العام الجديد