نتيجة نهائية.. رجائي عطية نقيبا للمحامين

فاز المحامي الكبير رجائي عطية على أقرب منافسيه وهو النقيب السابق سامح عاشور بمقعد نقيب المحامين، بفارق كبير.

وجاءت النتيجة النهائية لانتخابات المحامين رجائي عطية نقيبا لمحامين مصر ٢٨.٨٧٢ صوت، بينما حصل سامح عاشور علي ٢٢.٦٤٢ صوت.

وبحسب مصادر تحدثت إلى المال في وقت سابق تقدم عطية في القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية والاسكندرية والمنوفية وبورسعيد ودمياط والغربية وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا وأسيوط ومطروح وجنوب وشمال سيناء.

وبحسب المصادر ذاتها كان عطية متقدما في الأصوات أثناء تم فرز أكثر من ٩٠ بالمائة من اللجان.

وعقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، انتخاباتها لاختيار النقيب، وأعضاء المجلس الجدد، وسط إقبال كبير.

ويخوض المنافسة على انتخابات المحامين 194 مرشحا، بينهم 18 لمنصب النقيب، و95 لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية، و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة، و9 عن استئناف قنا، و15 عن استئناف طنطا، و16 للإدارات القانونية.

وقال عطية، في كلمته عقب الإدلاء بصوته اليوم: «الزميلات والزملاء أنتم اليوم أمام الصندوق لا رقيب عليكم إلا ضميركم، الذي لا يستطيع أحد أن يشتريه، أعطوا أصواتكم إلى مَن تقدرون أنه يحمل الأمانة لمصلحة المحاماة والنقابة بلا مآرب أو أغراض، واختيار كل منا مردود إلينا، فإن أفلحنا فقد عم الفلاح للنقابة والمحاماة”.

